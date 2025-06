Campeão mundial faz previsão ousada sobre astro do Barcelona

Marc-André ter Stegen, goleiro do Barcelona, pode estar de saída nas próximas semanas. O arqueiro não tem futuro certo no clube e manifestou interesse em times da Premier League, como Newcastle e Manchester United, além do Galatasaray (TUR).

Lothar Matthäus, ídolo da seleção da Alemanha e campeão do mundo em 1990, fez uma previsão ousada sobre o futuro de seu compatriota, e indicou uma saída na janela de transferências do verão europeu, em entrevista à "Sky Sports".

- O clube tem seus interesses, e se o Barça tiver outro goleiro, é uma aposta arriscada para Ter Stegen. Chegará um momento em que Julian Nagelsmann (técnico da Alemanha) não poderá mais justificar sua titularidade se ele ficar apenas no banco. Considerando que Szczesny provavelmente renovará seu contrato, acho que Ter Stegen deixará o Barcelona - afirmou o ex-meia.

Mätthaus é um dos maiores ídolos da história do Bayern de Munique (Foto: Reprodução)

🧤 Barcelona tem pendências a resolver na posição de goleiro

Na última temporada, Ter Stegen teve uma lesão grave no tendão patelar em setembro, e a diretoria tirou Szczesny da aposentadoria. A aposta surtiu efeito, com o polonês brilhando em uma temporada de títulos de La Liga e Copa do Rei. Na janela atual, Joan García, do Espanyol, já foi anunciado para a posição, e com a possível renovação do titular de 2024/25, uma venda do germânico está entre os possíveis movimentos.

Matthäus, inclusive, apontou um possível destino para Marc-André: o Manchester City, diante das características que Pep Guardiola pede para um goleiro na saída com os pés.

- Não sei quais são os planos do Manchester City , mas acho que eles não estão muito felizes com o Ederson. Acho que Ter Stegen pode ser o goleiro do Citizens pelos próximos três ou quatro anos - declarou o Bola de Ouro de 1990.

Ter Stegen chegou ao Barcelona em 2014 para disputar posição com Claudio Bravo, mas assumiu a titularidade dois anos depois, após a saída do chileno rumo ao Manchester City. Em sua trajetória, alcançou a marca de 400 partidas, mas a contusão recente o limitou a apenas nove aparições em 2024/25.

🔢 Números de Ter Stegen pelo Barcelona

⚽ 422 jogos

🟨 11 cartões amarelos

🥅 416 gols sofridos

🛡️ 175 clean sheets

🏆 Títulos: 6 troféus de La Liga (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2022/23 e 2024/25); 6 troféus de Copa do Rei (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21 e 2024/25); 3 troféus de Supercopa da Espanha (2016, 2018 e 2022/23); Champions de 2014/15; Supercopa da Uefa de 2015; Mundial de Clubes de 2015