Contagem regressiva! Faltam menos de dois anos para a Copa do Mundo feminina no Brasil. Na França, a Seleção feminina segue para o penúltimo dia de treinamento antes do amistoso, marcado para a próxima sexta-feira (27).

Arthur Elias tem a equipe completa para trabalhar, com jogadoras que atuam na Europa, América do Norte e no Brasil. O treinador, inclusive, convocou atletas das categorias de base para treinar com o profissional na Granja Comary, visando maior integração. A Seleção segue para o Rio de Janeiro após o amistoso internacional.

Destaque do dia

Uma chuteira exclusiva para o futebol feminino? Sim, não só é possível, como foi desenvolvida pela Adidas. Trata-se do modelo F50 SparkFusion, que conta com melhor ajuste à anatomia do pé feminino.

— O desenvolvimento da F50 Sparkfusion representa nosso compromisso em ouvir, entender e atender as reais necessidades das mulheres no esporte. É um produto construído a partir de dados, pesquisa científica e, principalmente, da colaboração ativa das atletas — explicou Sam Handy, gerente geral da adidas Football.

A palmilha, por exemplo, tem suporte extra ao arco plantar, entre outras inovações, que se basearam em queixas de atletas e anos de estudos. A fornecedora alemã ainda não divulgou detalhes sobre venda.

Chuteira da Adidas desenvolvida para o futebol feminino. (Foto: Adidas/Divulgação)

Competições em andamento no futebol feminino

Copa do Brasil - 14/05 a 19/11

Brasileiro Feminino A1 - 16/03 a 14/09

Brasileiro Feminino A2 - 19/04 a 30/08

Brasileiro Feminino A3 - 26/04 a 05/07

Brasileiro Sub-20 - 05/06 a 21/08

Brasileiro Sub-17 - 07/06 a 16/08

