Nesta sexta-feira (15), às 15h (horário de Brasília), o Al-Hilal recebe o Al Wehda no Estádio Prince Faisal Bin Fahad, em Riade (SAU), em jogo válido pela 17ª rodada da Saudi Pro League. O Crescente lidera com folga e planeja vencer para aumentar sua vantagem na liderança, enquanto os Cavaleiros de Meca, na nona colocação, querem melhorar sua posição na tabela. O jogo terá transmissão da BandSports e do Canal GOAT.