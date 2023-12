Nesta sexta-feira (15), às 17h (horário de Brasília), o Monaco recebe o Lyon no Stade Louis II, em Fontvieille (FRA), em jogo válido pela 16ª rodada da Ligue 1. Os monegascos estão na caça ao líder PSG e querem diminuir a vantagem para três pontos com a vitória, enquanto os Leões, desesperados, necessitam do triunfo para dar sinal de vida fora, fugindo da lanterna. O jogo terá transmissão da ESPN 2 e do Star+.