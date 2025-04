Cam Ward, quarterback de 22 anos da Universidade de Miami, foi escolhido como a primeira seleção geral do Draft 2025 da NFL pelo Tennessee Titans, na última quinta-feira (24), no Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin. O jogador era apontado como favorito por especialistas para ser escolhido pela equipe do Sul dos Estados Unidos, que buscavam reforçar a posição de quarterback.

continua após a publicidade

A segunda escolha ficou com o Jacksonville Jaguars, que selecionou Travis Hunter, cornerback de Colorado. O atleta fez história ao ser o primeiro jogador anunciado como ofensivo e defensivo no Draft. Hunter pode atuar tanto como wide receiver quanto como defensive back.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Uma das escolhas mais aguardadas da noite foi a 23ª, do Green Bay Packers — anfitrião do evento. A equipe selecionou Matthew Golden, wide receiver da Universidade do Texas. Esta foi a primeira vez desde 2002 que os Packers escolhem um wide receiver na primeira rodada do Draft.

continua após a publicidade

➡️ Hall da fama da NFL é acusado de agressão sexual

Draft continua nesta sexta e sábado

Cam Ward, atual jogador do Tenneesee Titans (Foto: Joshua Applegate / AFP)

Após a conclusão da primeira rodada, o Draft da NFL segue com as próximas etapas:

2ª e 3ª rodadas: Sexta-feira, 25 de abril, a partir das 20h (de Brasília)

Rodadas 4 a 7: Sábado, 26 de abril, a partir das 13h (de Brasília)

➡️ Draft NFL 2025: como funciona, horário e onde assistir

Confira todas as escolhas da 1ª rodada do Draft 2025: