De saída, Igor Jesus promete ‘corpo e alma’ pelo Botafogo no Mundial

SANTA BARBARA (EUA) - Igor Jesus está de malas prontas para o Nottingham Forest, mas quando deixar o Botafogo, ao final do Mundial de Clubes da Fifa, o fará ciente de estar pensando com cuidado cada passo na carreira. Nesta quinta-feira (12), o jogador lembrou que teve a chance de deixar alvinegro no início da temporada, mas fez questão de continuar porque tinha o desejo de defender o clube no torneio que começará neste final de semana, nos Estados Unidos.

— Não fui embora porque queria disputar essa competição. Hoje estou aqui de corpo e alma. Tenho certeza de que farei o meu melhor para ajudar este clube e meus companheiros da melhor forma. Sinto necessidade disso — afirmou Igor Jesus, após o terceiro treino do Botafogo no Westmont College, em Santa Barbara.

O atacante de 24 anos disse que o Botafogo foi importante no seu amadurecimento como atleta. Formado pelo Coritiba, Igor Jesus jogou por quatro temporadas no futebol árabe, mas foi no Botafogo que ele ganhou destaque internacional. O desempenho no clube o levou à Seleção Brasileira no ano passado, e agora o levará à Premier League.

— Amadureci bastante aqui, não só como pessoa, mas também como atleta. Na Arábia (Emirados Árabes Unidos), os jogadores tinham qualidade, mas no Brasil o ritmo e o nível são diferentes. Isso acaba fazendo você aperfeiçoar cada vez mais sua qualidade, seu trabalho. Saio daqui um jogador mais experiente. Tenho certeza de que vai me ajudar muito lá na Europa — ponderou Igor Jesus.

— Se eu saio daqui com 19 ou 20 anos, acho que ficaria nervoso por jogar um campeonato como a Premier League. Hoje, estou preparado e irei feliz. Tenho que fazer o que sei, o meu melhor, como faço aqui no Botafogo — acrescentou o atacante.

'Mundial é momento único', diz Igor Jesus

Sobre o Mundial de Clubes, Igor Jesus classificou a participação no torneio como “um momento único”. Ele disse que o Botafogo está bem preparado para a estreia neste domingo, diante do Seattle Sounders.

— É um momento único na nossa carreira disputar um grande campeonato, como é a Copa do Mundo de Clubes. Sabemos o quanto é importante. Tenho certeza de que estamos nos preparando da melhor forma para que possamos chegar e estrear bem, saindo com a vitória, que é o mais importante para nós.