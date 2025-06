‘Paixão x empresa’: técnico do Palmeiras, Abel comenta diferença entre Brasil e Europa

MIAMI (EUA) - Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira foi mais um a comentar sobre as diferenças entre o futebol brasileiro e o europeu, tema recorrente durante as coletivas e entrevistas de jogadores neste Mundial de Clubes da Fifa.

Para o treinador, o grande diferencial está na paixão com que os jogadores — e também os torcedores — vivem o jogo na América do Sul. Enquanto isso, os europeus, movidos pelas cifras milionárias dos contratos com clubes e patrocinadores, estariam se transformando em empresas.

— No futebol sul-americano ainda se vive muita paixão. O futebol puro, o prazer de quando se faz um gol toda a gente a gritar. No futebol europeu, como diz o Moruinho, os jogadores se tornaram empresas. Depois que começa a faltar essa pureza, como ainda tem muito aqui (no futebol sul-americano). É bom ouvir alguém como o Guardiola falar dessa paixão que nós sentimos no futebol sul-americano. Essa paixão que existe, essa verdadeira paixão. Não estou falando que lá (na Europa) não existe, mas em função da globalização, os jogadores lá são mais empresas — afirmou em coletiva.

O carinho dos torcedores, inclusive, é um dos pontos-chave do Palmeiras nos Estados Unidos, principalmente em Greensboro, cidade na Carolina do Norte onde o clube realiza a preparação para as partidas do torneio.

Após os treinos, a comissão técnica e os jogadores têm atendido os torcedores presentes em solo norte-americano. Em uma das interações, Abel chegou a receber um pingente, junto com uma bíblia, no Grandover Spa & Resort.

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira em entrevista coletiva antes do duelo contra o Inter Miami (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras joga por um empate para seguir no Mundial

O Palmeiras encara o Inter Miami, de Lionel Messi, na próxima segunda-feira (23), precisando de apenas um empate para garantir a primeira colocação geral do grupo A. Em caso de derrota, os comandados de Abel Ferreira dependerão do resultado da partida entre Porto e Al Ahly para seguirem vivos na competição.