O empate heroico do Monterrey por 1 a 1 contra a favorita Inter de Milão, na estreia do Mundial de Clubes, repercutiu pelo mundo. A imprensa internacional sobre Sergio Ramos foi unânime em exaltar a atuação do zagueiro espanhol, autor do gol mexicano e grande protagonista da partida. Por outro lado, os jornais italianos não pouparam críticas para a atuação do time de Milão.

'Eterno': Imprensa exalta Sergio Ramos

Na Espanha, o jornal "El Mundo" classificou a atuação de Ramos como um "pequeno milagre" e o chamou de "eterno". A publicação destacou o gol do zagueiro: "Sergio Ramos, eterno, voa sobre o Rose Bowl para operar o pequeno milagre do Monterrey contra a Inter". O jornal ainda descreveu o defensor como um "muro" defensivo contra o cerco italiano.

'Energia de protagonista': a análise da mídia inglesa

O portal "The Athletic", um dos mais respeitados em língua inglesa, seguiu a mesma linha. Com o título "Sergio Ramos é tudo o que você se lembra", a publicação afirmou que o zagueiro "voltou no tempo" para ajudar sua equipe. O site elogiou a "energia de protagonista" do jogador e seu estilo em campo: "Ele passou os primeiros minutos desfilando pelo campo como um 'bad boy da realeza' em sua própria festa em casa".

Críticas à Inter na Itália

Se sobrou elogio para Ramos, faltou para a Inter de Milão na imprensa italiana. Como era de se esperar, os principais jornais do país questionaram a atuação da equipe comandada por Cristian Chivu. Publicações como "Gazzetta dello Sport" e "Corriere dello Sport" focaram nas "falhas de defesa" e na "falta de contundência" do ataque para justificar o tropeço na estreia.

Disputa de bola na partida do Mundial de Clubes (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Feito histórico para o México

O resultado não foi apenas surpreendente, mas também histórico. Com o empate, o Monterrey se tornou a primeira equipe mexicana em 25 anos a não perder para um clube europeu no torneio da FIFA, aumentando as esperanças de classificação para a próxima fase.

