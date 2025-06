Como Atlético de Madrid pode se reerguer em grupo do Botafogo após goleada

Quase que em ritmo de treino, no primeiro jogo pós título da Champions e sob forte calor californiano, o Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes da Fifa. A segunda equipe menos vazada de La Liga, de um técnico argentino conhecido pela disciplina defensiva, tomou um acachapante 4 a 0 dos atuais campeões europeus. Ainda com dois jogos para terminar a fase de grupos, time busca formas caseiras de reviver o ânimo e buscar a vaga nas oitavas de finais.

A temporada 24/25, verdade seja dita, não foi muito bacana para os colchoneros. Terceiro colocado no campeonato espanhol, superado pelo Barcelona na semifinal da Copa do Rei e pelo Real Madrid, seu maior rival, nas oitavas da Liga dos Campeões, os comandados de Simeone colocaram muitas fichas na disputa do Mundial. A imprensa espanhola, inclusive, apontou o time como um dos favoritos ao troféu.

Em entrevista coletiva após a goleada, Simeone apontou a disparidade de armas entre as duas equipes, dando como exemplo as soluções que o dinheiro traz para um time que o possui aos borbotões, como é o caso do PSG, na figura do catari Nasser Al-Khelaïfi, investidor e presidente do clube francês.

— Quando Luis Enrique (treinador do PSG) precisou de ajuda na ala esquerda, o PSG gastou 70 milhões de euros para contratar (Kvaratskhelia) — disse.

Sem a capacidade de investimento que possuem os árabes do Paris Saint-Germain, o técnico argentino, na visão do jornalista Lucas Borges, do Lance!, especialista em futebol espanhol, há movimentações interessantes que podem ser feitas para catalisar as valências da equipe.

— Tecnicamente, o time é qualificado, mas apresenta alguns defeitos. A saída de algumas peças, como Gallagher no lugar de Lino, na lateral, são movimentos que eu acho que ele fará. A entrada do Sorloth no lugar do Griezmann é uma opção viável, porque o Griezmann não joga bem há algum tempo, fez um 2024/25 abaixo demais da média — opinou.

Em entrevista à imprensa espanhola na última terça-feira (17), após o treino da equipe em Los Angeles (EUA), o zagueiro uruguaio José Giménez falou a respeito da derrota para o Paris, mas pontuou que o elenco está coeso e ciente na necessidade e no que precisa ser feito para se reestabelecer no torneio.

— O resultado nos atingiu fortemente. O golpe foi duro. O placar de 4 a 0 foi exagerado, ainda que eles tenham sido superiores. A dor de uma derrota tem de passar rápido. Temos um vestiário unido. Quando mais rápido se passar essa página, melhor. O que passou passou. Precisamos trabalhar para ganhar a partida de quinta-feira (19) — afirmou Giménez.

Na próxima rodada, o Atlético de Madrid pega o Seattle Sounders que, em tese, é o adversário mais fraco do grupo, que já está com uma derrota na competição, para o Botafogo. Com isso, é importante para o clube alvirrubro vencer e não permitir que o campeão da Libertadores desgarre na classificação, pois, caso não pontue contra o time estadunidense, e o alvinegro perca do PSG, a equipe brasileira precisaria só de um empate para se classificar na vaga restante do grupo.

David Medina, colunista do portal do diário "Marca", indicou inspiração em história recente e conhecida de alguns dos jogadores para reerguer a equipe na competição. Em 2022, a Argentina, que tinha atletas como Julián Alvarez e Rodrigo De Paul em seu scratch, também começou a competição perdendo. Naquela oportunidade, para a Arábia Saudita. Inclusive, De Paul compartilhou uma publicação em suas redes sociais que remontam essa jornada.

"Às vezes, as coisas começam mal para terminar bem" é o que diz a legenda da publicação.

O fim da história é de conhecimento público: reinvenção em meio ao torneio e a terceira estrela sobre o escudo "hermano".

— Esse é o caminho trilhado por dois dos líderes deste vestiário. Talvez também duas das esperanças de retorno. O já mencionado De Paul traz experiência, caráter e competitividade… e Julián (Alvarez), que também vivenciou isso em primeira mão e desempenhou um papel fundamental na superação de um início ruim para finalmente alcançar a glória — apostou Medina.

