Zagueiro Giménez promete reação do Atlético de Madrid no Mundial

O zagueiro uruguaio Giménez confia na recuperação do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes da Fifa já a partir do jogo desta quinta-feira (19), contra o Seattle Sounders, em Seattle (EUA), às 19h (de Brasília). O jogador, que estava na Seleção Uruguaia nos jogos do início do mês pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, não participou da goleada por 4 a 0 para o PSG, na primeira rodada do Grupo B do Mundial de Clubes, o mesmo do Botafogo.

- O resultado nos atingiu fortemente. O golpe foi duro. O placar de 4 a 0 foi exagerado, ainda que eles tenham sido superiores. A dor de uma derrota tem de passar rápido. Temos um vestiário unido, nobre. Quando mais rápido se passar essa página, melhor. O que passou passou. Podemos trabalhar para ganhar a partida de quinta-feira (19) – afirmou Giménez, em entrevista à imprensa espanhola nesta terça-feira (17), após o treino da equipe em Los Angeles (EUA).

Giménez considerou normal ter ficado no banco de reservas na partida contra o PSG:

- Vinha de jogo da Seleção. O técnico decidiu não me colocar. Fiquei no banco e tenho de ajudar dali e estar preparado para alguns minutos. Isso é o mais importante. São torneios muito curtos – disse o zagueiro.

Para Giménez, jogadores do Atlético sabem que não foram bem na estreia

O zagueiro promete melhor apresentação da equipe colchonera diante do Seattle:

- Estamos conscientes do que aconteceu e do que podemos dar. Não fizemos uma boa partida com o domínio da bola. Temos e devemos dar muito mais. Somos autocríticos, sabendo o que fizemos mal, mas também o que fizemos bem – comentou.

Os jogadores do Atlético de Madrid treinam em Los Angeles ainda nesta quarta-feira (18), antes da viagem para Seattle, onde a equipe disputa a segunda partida pelo Mundial de Clubes da Fifa, quinta-feira (19), contra o time da casa, pelo Grupo B, que tem ainda Botafogo e PSG.