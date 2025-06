O Monterrey, do México, divulgou a lista de inscritos para o Mundial de Clubes de 2025. Comandado pelo técnico Domènec Torrent, ex-Flamengo, e com o zagueiro Sergio Ramos como grande estrela, o time mexicano quer fazer bonito na competição, mesmo em um grupo difícil com Inter de Milão, River Plate e Urawa Red Diamonds.

O Comando de Domènec Torrent, ex-Flamengo

Fora das quatro linhas, o comando está com um nome conhecido dos brasileiros, principalmente dos flamenguistas. Domènec Torrent foi anunciado como novo treinador do Monterrey para o Mundial. Auxiliar de Pep Guardiola por mais de uma década, onde conquistou três Mundiais de Clubes (dois no Barcelona e um no Bayern), o espanhol assumiu o desafio de substituir Jorge Jesus no Flamengo em 2020. Apesar de um bom aproveitamento, a instabilidade defensiva levou à sua demissão em novembro daquele ano. Depois, teve passagens curtas por Galatasaray e Atlético de San Luis, do México. Agora busca o Mundo no Monterrey.

Estrelas no Elenco: Sergio Ramos e mais

O time campeão de cinco Champions da Concacaf tem figuras de peso. A principal delas é o zagueiro Sergio Ramos, campeão mundial com a Espanha em 2010 e quatro vezes campeão do Mundial com o Real Madrid. Ele está no clube desde 2024. Ao seu lado, outros dois espanhóis se destacam: o meia Óliver Torres, ex-Atlético de Madrid e Sevilla, e o meia Sergio Canales, ex-Real Madrid e Betis, um dos principais jogadores da equipe com 18 gols e 13 assistências na última temporada. O artilheiro é o mexicano Germán Berterame, que já marcou 22 gols na temporada.

Lista de inscritos do Monterrey no Mundial de Clubes

Goleiros: Esteban Andrada, Santiago Mele, Luis Cárdenas, Santiago Pérez.

Laterais: Stefan Medina, Ricardo Chávez, Érick Aguirre, Luis Reyes, Luis Sánchez.

Zagueiros: Sergio Ramos, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Tony Leone.

Meias: Fidel Ambriz, Nelson Deossa, Óliver Torres, Jorge Rodriguez, Lucas Ocampos, Sergio Canales, Jesús Corona, Jordi Cortizo, Iker Fimbres.

Atacantes: Germán Berterame, Alfonso Alvarado, Johan Rojas, Alfonso González, Roberto de la Rosa, Joaquín Moxica.



O Caminho do Monterrey no Grupo E

A agenda do Monterrey para o Mundial terá grandes desafios no Grupo E. Confira a agenda:

Terça-feira, 17 de junho: Monterrey x Inter de Milão - 22h, no Rose Bowl, Los Angeles.

Sábado, 21 de junho: River Plate x Monterrey - 22h, no Rose Bowl, Los Angeles.

Quarta-feira, 25 de junho: Urawa Red Diamonds x Monterrey - 22h, no Rose Bowl, Los Angeles.