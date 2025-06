Com dois brasileiros, veja a lista de inscritos do Al Ain para o Mundial

Com direito a dois brasileiros, o Al Ain, adversário do Manchester City e da Juventus no Mundial de Clubes, divulgou a lista de inscritos para a disputa da competição. O clube dos Emirados Árabes Unidos já foi vice-campeão do Mundial, perdendo para o Real Madrid em 2018.

O destaque da lista de inscritos do Al Ain vai para os brasileiros Jonatas, com passagem pelas categorias de base do Fluminense, e Erik, da base do Intenacional de Porto Alegre.

Confira a lista de inscritos do Al Ain para o Mundial de Clubes

Erik, brasileiro do Al Ain, em preparação nos estados Unidos para o Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/Erik)

Goleiros: Khalid Eisa Mohammed Bilal Saeed Al Mesmari, Rui Pedro dos Santos Patrício, Hassan Sani Muhammed, Vidad Albasik.

Zagueiros (centrais): Ramy Hisham Abdel Aziz Mostafa Rabia, Kouame Autonne Kouadio, Fábio Rafael Rodrigues Cardoso, Yahia bin Khaliq, Marcel Ratnik, Khalid Al Hashimi, Amadu Saidou Niang.

Laterais: Erik Jorgens de Menezes (lateral-esquerdo), Adis Jašić (lateral-direito), Facundo Gabriel Zabala (lateral-esquerdo).

Defensor adicional: Michel Draman.

Volantes: Park Yong-woo, Yahia Nader Moustafa Elsharif, Abdoul Karim Traoré.

Meias (centrais ou ofensivos): Joshua Odo, Matías Damián Palacios, Mohammed Abbas Ahmed Abdulla Hassan Al Balochi, Alejandro Sebastián Romero Gamarra (Kaku).

Pontas/Extremos: Hazem Mohammad Abdullah Abbas (direita), Rilwanu Haliru Sarki (direita), Matías Emanuel Segovia Torales (direita), Mateo Sanabria (esquerda), Mohamed Awad Alla Hassan Ibrahim (esquerda), Jonatas da Anunciação Santos (esquerda), Nassim Chadli (direita).

Atacantes/Centroavantes: Josna Epifani Loulendo, Al Hussain Rahimi, Soufiane Rahimi, Kodjo Fo-Doh Laba

O Al Ain estreia no Mundial de Clubes na quarta-feira (18), contra a Juventus. Na segunda rodada, a equipe encara o poderoso Manchester City no outro domingo (22). Para finalizar, o Al Ain enfrenta o Wydad Casablanca na última rodada do grupo G, no dia 26.

