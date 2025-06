Chelsea x Espérance: Maresca poupa Palmer e mais sete na escalação de jogo do Mundial

O Chelsea está escalado para enfrentar o Espérance-TUN, na noite desta terça-feira (24), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), pelo Mundial de Clubes da Fifa. O jogo é válido pela terceira rodada do Grupo D. Acompanhe em Tempo Real no Lance!.

continua após a publicidade

O técnico Enzo Maresca já tinha indicado e decidiu poupar oito titulares: Sanchez, Chalobah, Colwill, Reece James, Cucurella, Caicedo, Palmer e Pedro Neto. Já Jackson está suspenso por dois jogos.

O treinador Maher Kanzari, da equipe tunisiana, também definiu os 11 titulares para o confronto de logo mais. O brasileiro Yan Sasse voltou à formação inicial, enquanto Rodrigo Rodrigues saiu. Veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Escalação do Chelsea

Jorgensen; Gusto, Tosin Adarabioyo, Badiashile e Acheampong; Lavia, Dewsbury-Hall e Enzo Fernández; Madueke, Nkunku e Delap.

Banco de reservas: Sanchez, Penders, James Reece, Chalobah, Colwill, Sarr, Aarón Anselmino, Essugo, Caicedo, Andrey Santos, Palmer, Tyrique George, Pedro Neto e Guiu.

continua após a publicidade

Escalação do Espérance

Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougaï e Ben Hamida; Guenichi, Ogbelu, Mokwana, Konaté e Yan Sasse; Jabri.

Banco de reservas: Memmiche, Debchi, Jelassi, Bouchniba, Ben Mohamed, Koudhaï, Derbali, Tka, Dhaou, Jebali, Rodrigo Rodrigues e Hamrouni.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

No mesmo horário, outro jogo movimenta o grupo D. O Flamengo encara o eliminado Los Angeles FC no Camping World Stadium, em Orlando. O Rubro-Negro já está classificado em primeiro lugar e enfrenta o Bayern nas oitavas de final.

Reforço do Chelsea, Estêvão fala de falta de foco no Palmeiras

Próximo de se despedir do Palmeiras para se transferir ao Chelsea, o atacante Estêvão admitiu dificuldades para manter o foco nos compromissos do clube na reta final de sua passagem. O jogador de 18 anos tem garantido, ao menos, o confronto com o Botafogo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

- Muito difícil, é um sonho que vou realizar, sabendo que tenho que focar aqui e trabalhar. Não é fácil, tem que manter a cabeça aqui. Quanto mais perto, a ansiedade vai batendo, o friozinho na barriga. Estou tentando focar o máximo aqui (no Mundial de Clubes). Até para sair bem, com a cabeça erguida e pela porta da frente e sabendo que dei meu máximo - afirmou Estêvão.

O jovem atacante teve seu futuro na equipe inglesa selado no primeiro semestre de 2024. O Palmeiras chegou a um acordo com o Chelsea e vendeu Estêvão por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões), valor que inclui o pagamento fixo do time inglês e os possíveis bônus alcançados pelo brasileiro nos Blues.

Estêvão, na mesma entrevista, disse que se imagina o tempo todo atuando na Europa, pensando nos atletas que vai enfrentar ou ter como colegas no elenco londrino. Contudo, ele tem buscado manter o foco nos últimos compromissos do Palmeiras, com a ajuda da família.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.