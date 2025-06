MIAMI (EUA) — A zona mista com o meio-campista Nonato, prevista para a manhã deste sábado (28), foi cancelada. O jogador do Fluminense realizou um trabalho específico antes do treino, se atrasou e, por isso, a entrevista acabou suspensa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Fluminense treinou às 9h30, no campo da University of South Carolina, com atividades abertas à imprensa. Este foi o segundo trabalho da equipe com foco no confronto contra a Inter de Milão, reforçando a preparação para o duelo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

Neste domingo (29), a delegação tricolor embarca para Charlotte, cidade mais populosa da Carolina do Norte, onde será disputada a partida diante da Inter de Milão, pelas oitavas de final Mundial de Clubes. O jogo está marcado para segunda-feira (30), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Bank of America, em Miami.

continua após a publicidade

Keno e Nonato comemoram gol do Fluminense contra Ulsan HD (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Fluminense no Mundial

O Tricolor busca uma vaga nas quartas de final da competição. Na fase de grupos, os comandados de Renato Gaúcho terminaram na segunda colocação. O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Borussia Dortmund, venceu o Ulsan HD por 4 a 2 e também empatou com o Mamelodi Sundowns.

Já o clube italiano terminou na vice-liderança da Champions League e do campeonato nacional. A equipe se classificou como primeiro colocado no Grupo E, com sete pontos, à frente de Monterrey, Urawa Reds e River Plate.