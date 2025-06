Buscando se recuperar após levar a maior goleada da história do Mundial de Clubes, Paul Rosa, treinador do Auckland City, definiu os 11 iniciais da equipe para o duelo contra o Benfica. A equipe visa disputar melhor e fazer um duelo mais equilibrado, e para isso, o time foi escalado com cinco defensores e quatro meio-campistas. Confira:

Após perder por um histórico 10 a 0, o Auckland City duela contra o Benfica, em um duelo válido pela segunda rodada do Mundial de Clubes. A equipe busca fazer um duelo mais equilibrado após a goleada, e para isso, três zagueiro e dois laterais compõe a linha defensiva. Para além, quatro meio-campistas fazem o apoio na defesa. O ataque fica por conta de Bevan, o único no setor ofensivo.

Bevan, do Auckland City, no duelo contra o Bayern de Munique, pelo Mundial de Clubes (Foto: AFP)

🔵 Escalação do Auckland City para o duelo pelo Mundial de Clubes

⚽ GOL: Garrow

⚽ LTD: Lagos

⚽ ZAG: Mitchell

⚽ ZAG: Den Heijer

⚽ ZAG: Boxall

⚽ LTE: Bell

⚽ MEI: Yoo

⚽ MEI: Zhou

⚽ MEI: Ilich

⚽ MEI: Zeb

⚽ ATA: Bevan

Benfica e Auckland City se enfrentam pela 2ª rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. A partida será disputada nesta sexta-feira (20), no Orlando City Stadium, nos Estados Unidos, às 13h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube e Disney+).

