Fifa tentou negociar isenção com o governo americano, mas não teve sucesso.

Consultorias recomendam criação de empresas nos EUA para administrar receitas e despesas do Mundial.

Brasil não possui acordo de dupla tributação com os EUA, podendo haver retenção de 30% em impostos.

Fifa notificou clubes brasileiros sobre falta de isenção fiscal no Mundial de Clubes.

A Fifa notificou aos clubes brasileiros que estarão no Mundial de Clubes nos Estados Unidos que o governo americano não concederá isenção fiscal das receitas produzidas durante a competição. O torneio acontece entre junho e julho de 2025. Na Copa do Mundo de Seleções, a isenção se mantém.

continua após a publicidade

A legislação tributária dos Estados Unidos prevê que os clubes que representam países que não possuem acordo de dupla tributação com os EUA podem ter uma retenção de 30% em impostos federais. Além disso, existe a possibilidade de encargos locais e estaduais serem cobrados, além de taxas administrativas. O Brasil não possui esse acordo com o governo americano.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Como reduzir o impacto da não isenção dos impostos?

Foi recomendada por consultorias especializadas no assunto a constituição de empresas nos Estados Unidos como uma forma de administrar receitas e despesas vinculadas ao Mundial. Dessa forma, os danos da decisão seriam reduzidos.

A ideia é da criação de uma empresa constituída temporariamente, restrita à participação na competição e sem nenhum impacto sobre a estrutura esportiva, jurídica ou operacional dos clubes brasileiros. Com a construção da empresa nos EUA, a retenção tributária das receitas geradas no Mundial de Clubes teria uma redução de 30% para algo em torno de 21% ainda entendendo as despesas referentes ao Mundial.

continua após a publicidade

A Fifa tentou negociar uma possível isenção com o governo americano. De acordo com o jornal The Guardian, a entidade estava otimista por um acordo, mas não teve sucesso nas negociações.

O presidente da Fifa Gianni Infantino chegou a se encontrar com o presidente dos EUA Donald Trump duas vezes em março, quando levou o troféu do Mundial ao Salão Oval, na Casa Branca.