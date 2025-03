Fluminense anuncia parceria para obtenção de vistos visando Mundial de Clubes

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (24) parceria com a empresa "Globalvisa", para ajudar torcedores a obter vistos internacionais visando o Mundial de Clubes da Fifa, que acontece nos Estados Unidos entre junho e julho deste ano.

Sócios-torcedores do Tricolor e terão descontos de 10% no serviço de assessoria para emissão do primeiro visto e 20% para renovação. Além disso, assessoria para obtenção de passaporte, tentativa gratuita de antecipação da entrevista consular e consulta sobre elegibilidade para o visto americano.

Outros benefícios da parceria entre Flu e a empresa para os tricolores são suporte VIP, um seminário online exclusivo para esclarecer dúvidas sobre o processo e um canal de atendimento personalizado com identidade visual do clube.

Calendário do Fluminense no Mundial

O Fluminense estreia no Mundial de Clubes no dia 17 de junho (terça-feira) diante do Borussia Dortmund, atual vice-campeão da Champions League, na abertura do grupo F. A bola rola às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O Tricolor voltará a campo no dia 21 de junho (sábado), às 19h (de Brasília), contra o Ulsan HD, da Coreia do Sul, também no MetLife. Concluindo a fase de grupos, o Flu encara o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no Hard Rock Stadium, em Miami. O duelo está marcado para o dia 25 de junho (quarta-feira), às 16h.

Confira datas e horários dos jogos do Fluminense no Mundial:

