Cria do Flamengo é esperança do Urawa Reds no Mundial de Clubes

O Urawa Reds, do Japão, vem se preparando para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Para esta temporada, a equipe contratou o atacante brasileiro Matheus Sávio, formado nas categorias de base do Flamengo.

Sávio foi a grande contratação do time e chegou após se destacar no Kashiwa Reysol por seis anos. Pelo clube japonês, disputou 167 jogos, marcou 34 gols e deu 32 assistências. Neste ano, já pelo Urawa Reds, disputou seis jogos e ainda busca seu primeiro gol.

- Matheus Sávio foi o melhor criador de oportunidades da competição por três temporadas consecutivas, além de ter liderado o ranking de dribles bem-sucedidos na última temporada - disse a Fifa em postagem.

Matheus Sávio nasceu em Brodowski, a 337 quilômetros de São Paulo. O jogador passou pelas categorias de base do Desportivo Brasil e, em 2014, chegou ao Flamengo para atuar na equipe sub-17.

Pelo time profissional do Rubro-Negro, Matheus disputou 25 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência. Na base, conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016 e o Campeonato Carioca Sub-20 em 2015, além do Cariocão pela equipe principal em 2017.

O jogador também teve passagens por CSA, com 18 jogos, um gol, uma assistência e o título do Campeonato Alagoano em 2016. Matheus Sávio também passou pelo Estoril Praia, de Portugal, onde atuou em seis jogos e marcou um gol.

O destaque nas categorias de base do Flamengo o levou a ser convocado para as Seleções Brasileiras Sub-17 e Sub-20, com 10 jogos e um gol pela última. Com a camisa do Kashiwa Reysol, foi campeão da segunda divisão do Japão.

Matheus Savio foi revelado na base do Flamengo (Foto: Pedro Martins/AGIF)

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

VAGA EM ABERTO APÓS O LEÓN SER EXCLUÍDO

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)