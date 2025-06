Nicolas Jackson, de 24 anos, está fora das duas próximas partida do Chelsea pelo Mundial de Clubes. O jogador recebeu cartão vermelho direto na derrota do time inglês para o Flamengo, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio. A decisão foi confirmada pela Fifa nesta terça-feira (24).

Com 2 a 1 no placar para os cariocas, Jackson entrou em campo aos 19' da segunda etapa, mas permaneceu somente quatro minutos. Na ocasião, ele acertou uma entrada violenta com as travas da chuteira levantadas contra o rubro-negro Ayrton Lucas. Com 10 jogadores em campo, o Flamengo controlou o jogo e ampliou o placar com brilho Wallace Yan, aos 37', após bola rebatida na área.

Matheus Gonçalves e Wallace Yan, autor do terceiro gol em Flamengo 3x1 Chelsea(Foto: Franck Fife/AFP)

A suspensão automática de uma partida já afastou o jogador do confronto entre Chelsea e Espérance. No entanto, após avaliação do Comitê Disciplinar da Fifa, o lance foi enquadrado como "conduta violenta grave", e a punição foi ampliada para duas partidas. Com isso, o atacante também desfalcará o grupo em um eventual confronto das oitavas de final, caso a equipe avance na competição. A decisão, inclusive, não cabe recurso. Confira o pronunciamento oficial:

O Comitê Disciplinar da FIFA impôs a seguinte sanção ao jogador do Chelsea, Nicolas Jackson, que foi expulso após receber um cartão vermelho direto durante a partida da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ entre sua equipe e o CR Flamengo, no Lincoln Financial Field, Filadélfia, em 20 de junho de 2025: Suspensão de duas partidas por violação do artigo 14, parágrafo 1, alínea e), do Código Disciplinar da FIFA. Esta decisão é final e vinculativa e não cabe recurso.

No Chelsea desde 2023, essa foi a segunda expulsão de Jackson nos últimos quatro jogos que disputou por competições diferentes.