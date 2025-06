Mundial: técnico do Chelsea indica poupar jogadores em jogo decisivo

O Chelsea enfrenta o Espérance nesta terça-feira (24) em busca da classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes, mas deve poupar jogadores no duelo decisivo. Em entrevista coletiva na véspera da partida no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), o técnico Enzo Maresca afirmou que fará uma rotação na equipe por conta de desgaste de atletas.

— Nico (Nicolas Jackson) não estava no treino porque é o dia antes do jogo, e usamos para preparar o jogo. Como não está no jogo amanhã, não participou conosco. Nkunku está conosco, é nosso jogador. Está muito bem nos últimos dias. Provavelmente daremos alguma chance. Amanhã teremos uma rotação, quem jogou os dois jogos está cansado para jogar de novo — declarou Maresca.

Durante a coletiva, o treinador dos Blues reclamou do forte calor nos EUA. Segundo ele, o clima impede que o time faça bons treinamentos, tendo de se preservar fisicamente para as partidas.

— É quase impossível treinar uma sessão completa por causa do clima. Estamos tentando economizar energia para o jogo, a sessão desta manhã foi muito curta. Nada mais do que isso. Não é fácil com essas temperaturas, mas daremos o nosso melhor amanhã para chegar à próxima fase da competição — afirmou.

A preocupação de Maresca tem com base, principalmente, a previsão do tempo. De acordo com boletins meteorológicos, a temperatura na Filadélfia deve alcançar 39° C durante o dia e 33° C no período da noite, quando acontece o jogo no Lincoln Financial Field.

Análise do Espérance

Questionado sobre a preparação para o duelo com o Espérance, nesta terça-feira (24), Maresca disse ter assistido às partidas da equipe da Tunísia no Mundial e outras pela liga nacional.

— Em termos de time, eu assisti aos dois jogos da Copa do Mundo de Clubes e alguns da liga nacional. Até contra o Flamengo eles estavam no jogo até o final, concederam o segundo gol nos últimos 15, 20 minutos. Fizeram um bom jogo. Contra o Los Angeles eles venceram e fizeram um bom jogo. Será uma partida difícil pela qualidade e pelas condições climáticas. Os torcedores são importantes, mas os jogadores querem jogar as partidas entre eles. Vamos tentar ganhar e passar de fase.

