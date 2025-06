Central do Mundial: conheça a nova ferramenta de estatísticas do Lance!

O Mundial de Clubes começou nos Estados Unidos, e o Lance!, em mais uma das ações para deixar o torcedor bem informado e por dentro do "mundo da bola", apresenta a Central do Mundial, que está disponível no site do Lance!. A competição, que começou no último sábado (14), vai até o dia 13 de julho.

continua após a publicidade

A Central do Mundial mostra tudo sobre a mais nova competição intercontinental organizada pela Fifa. Com campo em tempo real durante os jogos e lance a lance, o apaixonado por futebol não perderá nada dos 63 confrontos.

A nova ferramenta do Lance! conta com classificação detalhada, tabela com datas e horários das partidas, todos os estádios que recebem o torneio e chaveamento traçado. Nela, é possível ver e projetas todos os cruzamentos a partir das oitavas de final até a grande decisão.

continua após a publicidade

Central do Mundial é a mais nova ferramenta de estatísticas do Lance! para a competição

➡️ Confira também o simulador do Mundial de Clubes!

Nos painéis de estatística, fique por dentro de tudo sobre o desempenho do seu clube favorito com atualizações em tempo real. A Central do Mundial também apresenta números com recorte mais amplo da competição, como média de gols por jogo e tempo jogado, assim como dos clubes participantes.

Estão em destaque Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, representantes do Brasil que têm cobertura diretamente dos Estados Unidos com os enviados especiais pelo Lance!, e os gigantes europeus Porto, PSG, Atlético de Madrid, Bayern, Chelsea, Benfica, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City e Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os 32 times participantes da Copa do Mundo de Clubes da Fifa têm seus elencos detalhados. Cada jogador possui um perfil e, assim, o torcedor fica por dentro e conhece mais sobre as estrelas do futebol mundial.

Central do Mundial é a mais nova ferramenta de estatísticas do Lance! para a competição