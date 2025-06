Cena no estádio para Chelsea x LAFC chama atenção no Mundial: ‘Vergonha’

Adversário do grupo do Flamengo no Mundial de Clubes, o Chelsea estreia contra o Los Angeles FC, nesta segunda-feira (16). O jogo no estádio Mercedes Benz-Stadium, em Atlanta, chamou atenção pelo baixo público minutos antes da bola rolar. As imagens do local repercutiram nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Chelsea x LAFC contou com pouco mais de 22 mil pessoas no estádio. Dias antes do torneio começar, a Fifa reduziu o valor dos ingressos para o jogo de abertura, entre Inter Miami e Al Ahly, dada a baixa procura. De acordo com o "The Athletic", a entidade máxima do futebol ressarciu as pessoas que haviam comprado as entradas por um preço mais elevado.

Veja a repercussão nas redes sociais: