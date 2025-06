Mundial de Clubes: qual fornecedor esportivo veste mais times?

O Mundial de Clubes, vitrine do futebol internacional, conta com 32 equipes representadas por distintas marcas esportivas. Entre os principais fornecedores de materiais, Nike, Adidas e Puma travam uma batalha pelo domínio global. No entanto, há uma marca que se destaca ao vestir o maior número de clubes na competição. O Lance! Biz fez o levantamento dos fornecedores esportivos de cada time e mostra quem lidera.

Dos 32 clubes participantes, dez são patrocinados pela Adidas, marca que mais tem contratos firmados com clubes do Mundial. Real Madrid, Bayern de Munique, Benfica, Juventus, Flamengo, River Plate, Boca Juniors, Seattle Sounders, Inter Miami, Ulsan HD são os times equipados pela empresa alemã.

Novo uniforme do Real Madrid feito pela Adidas para o Mundial de Clubes (Reprodução/Instagram/realmadrid)

Não muito atrás, Puma e Nike aparecem com o mesmo número de equipes, seis cada. A Kappa, por sua vez, conta com dois representantes no torneio. Já Umbro, Reebok, New Balance, Charly Fútbol e Dynasty têm, cada uma, apenas um time patrocinado.

Fornecedores esportivos das equipes do Mundial de Clubes

Manchester City - Puma Real Madrid - Adidas Chelsea - Nike Bayern de Munique - Adidas Paris Saint-Germain - Nike Inter de Milão - Nike Porto - New Balance Benfica - Adidas Borussia Dortmund - Puma Juventus - Adidas Atlético de Madrid - Nike RB Salzburg - Puma Palmeiras - Puma Flamengo - Adidas Fluminense - Umbro Botafogo - Reebook River Plate - Adidas Boca Juniors - Adidas Monterrey - Puma Seattle Sounders - Adidas LAFC - Adidas Pachuca - Charly Fútbol Inter Miami - Adidas Al Ahly - Adidas Wydad Casablanca - Kappa Espérance de Tunis - Kappa Mamelodi Sundowns - Puma Al-Hilal - Puma Urawa Red Diamonds - Nike Al Ain - Nike Ulsan HD - Adidas Auckland City - Dynasty

