O Los Angeles FC (LAFC) está prestes a disputar uma das partidas mais importantes de sua curta, mas expressiva trajetória no futebol norte-americano. Neste sábado (31), a equipe enfrenta o Club América, do México, em um confronto direto por uma vaga no Grupo D do Mundial de Clubes da FIFA 2025. O palco será o Estádio BMO, em Los Angeles, e os ingressos já estão esgotados. O vencedor se juntará a Flamengo, Espérance e Chelsea na disputa global.

Para o zagueiro Aaron Long, capitão do Los Angeles FC e experiente defensor com passagens pela seleção dos Estados Unidos, a partida é mais do que uma eliminatória — é um marco histórico. Em entrevista à FIFA, o jogador definiu o confronto como “um jogo único” na história do clube.

— Estamos vendo isso como algo especial. É um jogo apenas e decisivo para entrar em um torneio incrível. É algo que muitos de nós só teremos uma vez na vida. E é uma grande oportunidade para nós, como jogadores, seja para os jovens que querem ser vistos por clubes europeus ou para veteranos como eu — declarou Long.

Aaron Long, do Los Angeles FC, disputa uma bola com o atacante Gabriel Pec, do LA Galaxy (Foto: Luke Hales/Getty Images via AFP)

Ambição global de um clube jovem

Apesar de ser um clube recém-fundado, com apenas sete temporadas na Major League Soccer, o LAFC já acumula três títulos e uma reputação crescente nos Estados Unidos. Classificar-se para o Mundial de Clubes é visto internamente como a confirmação de um projeto bem estruturado e ambicioso.

— Mais do que qualquer coisa, seria mais uma conquista que mostraria que, mesmo sendo um clube jovem, estamos fazendo as coisas da maneira certa. Queremos competir em nível global e causar impacto onde estivermos — reforçou o capitão.

Amistoso contra o América na pré-temporada

Os dois times se enfrentaram recentemente em um amistoso de pré-temporada, com vitória do time de Los Angeles por 2 a 1. Apesar do triunfo, Long minimiza a comparação com o jogo decisivo deste sábado.

— Foi um jogo de preparação. Estávamos focados em ganhar ritmo e condicionamento físico. Claro, vimos a qualidade do América, principalmente no primeiro tempo, com muitos titulares em campo. Eles são ótimos com a bola e criam muitas chances — lembrou.

Estrelas e aprendizado

O elenco do LAFC conta atualmente com duas figuras de peso no futebol europeu: o goleiro Hugo Lloris e o atacante Olivier Giroud. Ambos campeões mundiais pela França, eles têm exercido papel fundamental na evolução do grupo, segundo Long.

— É incrível. Ainda custa a acreditar, para mim e para muitos no vestiário. Observar como cuidam dos seus corpos, a preparação e a mentalidade (...) só temos a ganhar. A experiência deles é um enorme diferencial para nós — revelou.

Olivier Giroud em campo pelo Los Angeles FC (Foto: Celso Oliveira/Território MLS)

Representar Los Angeles no Mundial

Aaron Long também fez questão de destacar o orgulho que os jogadores têm de representar a cidade de Los Angeles e o desejo de competir em alto nível em todas as competições possíveis.

— Queremos representar a cidade no mais alto nível possível. Toda semana, todo jogo, entramos para competir. Estar em um palco global contra os melhores do mundo é uma chance perfeita para mostrar o que o LAFC representa — concluiu.

O LAFC está pronto para viver um capítulo decisivo em sua história. Neste sábado, contra o gigante Club América, o clube de Los Angeles joga por um sonho: estar entre os maiores do mundo no próximo Mundial de Clubes da FIFA.