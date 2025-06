Mundial de Clubes: veja os não-europeus que mais gastam com salários

O Mundial de Clubes reúne 32 equipes dos cinco continentes, cada uma com níveis distintos de investimento no futebol. Os europeus se destacam quando o assunto é receitas no futebol e, por isso, gastam mais com salários. Por outro lado, os clubes que não se encontram no Velho Continente também vêm aumentando seus faturamentos, o que inclui maiores despesas com remunerações. Mas, afinal, qual é o clube não-europeu que mais gasta com folha salarial? O Lance! Biz fez o levantamento e mostra os valores.

O Al-Hilal, clube de maior investimento da Árabia Saudita, é o não-europeu que mais gasta com salários. Atualmente, a equipe comandada por Simone Inzaghi acumula despesas anuais de R$ 1,1 bilhão — quase quatro vezes mais que o segundo colocado no ranking.

Al-Hilal é o clube não-europeu que mais gasta com salários (Foto: Reprodução/Instagram)

O Flamengo é o segundo clube fora da Europa mais bem colocado no ranking, com folha salarial anual de R$ 288 milhões, seguido por River Plate e Palmeiras. Os demais brasileiros no torneio também aparecem bem posicionados: Botafogo e Fluminense empatam com R$ 144 milhões em salários por ano.

Confira os clubes não-europeus com as maiores folhas salariais do Mundial

Al Hilal (R$ 1,1 bilhão por ano) Flamengo (R$ 288 milhões por ano) River Plate (R$ 251 milhões por ano) Palmeiras (R$ 235 milhões por ano) Monterrey (R$ 218 milhões por ano) Boca Juniors (R$ 158 milhões por ano) Botafogo e Fluminense (R$ 144 milhões por ano) Inter Miami (R$ 143 milhões por ano) Los Angeles FC (R$ 66 milhões por ano) Seattle Sounders (R$ 65 milhões por ano) Pachuca (R$ 49 milhões por ano)

Dados fornecidos pelo Capology

Clubes sem dados disponíveis: Al-Ahly, Al Ain, Mamelodi Sundowns, Espérance de Tunis, Urawa Red Diamonds, Wydad Casablanca, Ulsan e Auckland City.

