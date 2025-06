A Fifa definiu a canção "Freed From Desire" como tema oficial do Mundial de Clubes. A música, conhecida pelo refrão "Na-na-na", acompanhará o primeiro Mundial com formato expandido para 32 times.

A entidade máxima do futebol mundial adotou a canção após observar sua crescente popularidade entre torcedores do esporte nos últimos anos. O hit, lançado pela artista Gala Rizzatto há 28 anos, em 1997, tem grande potencial para se fixar na memória dos fãs durante a competição.

A trajetória da canção "Freed From Desire" no mundo do futebol começou efetivamente em 2015, quando torcedores do Chesterfield, da Inglaterra, criaram uma paródia para homenagear o atacante Will Grigg. O fenômeno ganhou força ainda maior durante a Eurocopa de 2016, quando a canção se espalhou entre torcedores de diversos países.

Após sua viralização na Eurocopa, fãs de clubes europeus incorporaram "Freed From Desire" em suas celebrações de títulos nas temporadas seguintes. O que começou como um movimento principalmente europeu agora ganha dimensão global com a adoção pela FIFA para o Mundial.

A letra da música alterna trechos em inglês e português, com versos como "Libertado do desejo, mente e sentidos purificados" e "As pessoas simplesmente querem cada vez mais, liberdade e amor é o que ele está procurando".

Copa do Mundo de Clubes 2025 será a primeira edição com o novo formato ampliado, reunindo 32 equipes de diferentes continentes. A FIFA ainda não divulgou como planeja integrar a música nas cerimônias e transmissões do torneio, nem se haverá alguma versão especial para a competição.

A partir de agora, a canção será executada durante os jogos e eventos relacionados ao Mundial de Clubes, tornando-se parte da identidade da competição.