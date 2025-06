Jornalista impõe limite para os brasileiros no Mundial e confessa: ‘Não vou torcer’

Os representantes brasileiros no Mundial de Clubes da Fifa avançaram para as oitavas de final da competição. Apesar do desempenho contra os europeus ter comovido muita gente, alguns preferem não se envolver e continuam sem torcer para os clubes brasileiros. É o caso de um jornalista do SBT.

continua após a publicidade

➡️Neto critica técnico e crava clube brasileiro eliminado no Mundial

Nas oitavas de final do Mundial, o desafio para todos os brasileiros vai ser dos grandes. Palmeiras e Botafogo, que protagonizaram grandes disputas nos últimos anos, se enfrentam. O Flamengo, que se classificou em primeiro, enfrenta o Bayern de Munique, enquanto o Fluminense pega a Inter de Milão.

Para o jornalista Mano, do SBT, os clubes brasileiros não passam das quartas de final da competição. Ele ainda revelou que não vai torcer pelos representantes nacionais no Mundial.

continua após a publicidade

- Não passam das quartas. Eu achei que o Botafogo não ia passar nem dos grupos e o resto ia cair nas oitavas. Os brasileiros evoluíram o futebol e estão mostrando que conseguem jogar de igual para igual pelo menos com a segunda prateleira - começou Mano

- Seria legal para o futebol brasileiro, mas eu não vou torcer. Boa sorte para quem está lá, mas eu não vou torcer. Não sou hipócrita - completou o jornalista

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

(Foto: AFP/Flamengo/Fluminense/Montagem)

Quais são os times, além dos brasileiros, já classificados às oitavas de final do Mundial?

O Mundial de Clubes já conheceu 14 dos 16 classificados às oitavas de final, que se inicia no sábado (28). Com Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense, a próxima fase da competição contará com os quatro brasileiros que disputaram a fase de grupos do torneio.

Além do quarteto brasileiro, o Mundial de Clubes já tem garantido oito representantes da Europa nas oitavas: PSG, Bayern de Munique, Manchester City, Juventus, Benfica, Chelsea, Borussia Dortmund e Inter de Milão. Inter Miami, que tem Messi e Suárez no elenco, e Monterrey, que conta com Sergio Ramos como principal peça, são os demais classificados. No entanto, nem todos têm a posição na tabela definida, o que precisa dos próximos duelos para a confirmação.