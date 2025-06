Invicto no Mundial de Clubes, o Real Madrid encara o RB Salzburg em busca de uma vaga nas oitavas de final do torneio. A equipe comandada por Xabi Alonso lidera o Grupo H com quatro pontos conquistados e tem boas condições de avançar de fase na competição.

O Real Madrid possui diversos cenários favoráveis para avançar às oitavas de final do Mundial e enfrentar Manchester City ou Juventus. O Lance! expõe as possibilidades para que a equipe merengue avance, seja na liderança, seja na vice-liderança da chave.

Como o Real Madrid avança na liderança do Grupo H do Mundial?

Em caso de vitória sobre o RB Salzburg, o Real Madrid garante a liderança do Grupo H. Em caso de empate com o RB Salzburg por 2 a 2, 3 a 3 (e assim sucessivamente), o Real Madrid garante a liderança do Grupo H. Em caso de empate com o RB Salzburg por 0 a 0 ou 1 a 1, o Real Madrid garante a liderança do Grupo H caso o Al-Hilal não vença o Pachuca ou não ultrapasse (em caso de vitória sobre os mexicanos) a equipe espanhola no saldo de gols geral. Atualmente, os espanhóis possuem um saldo positivo de dois gols.

Como o Real Madrid avança na vice-liderança do Grupo H do Mundial?

Em caso de derrota para o RB Salzburg, o Real Madrid precisaria torcer por um empate ou uma derrota do Al-Hilal contra o Pachuca para avançar na vice-liderança do Grupo H. Em caso de empate com o RB Salzburg por 0 a 0 ou 1 a 1, o Real Madrid pode avançar na vice-liderança caso o Al-Hilal vença o Pachuca por um placar elástico e supere os espanhóis no saldo de gols geral do Grupo H.

Existe chance de eliminação?

O Real Madrid só será eliminado na fase de grupos do Mundial de Clubes caso seja derrotado pelo RB Salzburg, e o Al-Hilal vença o Pachuca. Em qualquer outra configuração, a equipe de Xabi Alonso avançará de fase e seguirá viva na competição.

