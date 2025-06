Xabi Alonso opina sobre ‘chave da morte’ do Mundial e esclarece polêmica no Real Madrid

Xabi Alonso opinou sobre a "chave da morte" do Mundial e esclareceu a polêmica sobre o Real Madrid ser derrotado em busca do lado mais "fácil" do torneio. Em coletiva, o comandante afirmou que buscará a vitória sobre o RB Salzburg independentemente do que venha pela frente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não é uma boa ideia não pensar em vencer. Não é uma boa mensagem para ninguém. As sensações são muito importantes. Não está na cabeça de ninguém. Eu vi as chaves, não sou cego. Mas entraremos para ganhar.

continua após a publicidade

Xabi Alonso fez questão de ressaltar a importância do Mundial de Clubes para o Real Madrid na temporada. O treinador não escondeu o desejo de conquistar o título e iniciar sua trajetória na equipe merengue com o pé direito.

- É o título mais importante nesse momento. Será exigente, mas queremos tentar. É mais do que uma pré-temporada, é como um campeonato de seleções. É especial.

continua após a publicidade

Nesta quinta-feira (26), o Real Madrid enfrenta o Rb Salzburg, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Atualmente, a equipe merengue ocupa a liderança do Grupo H com quatro pontos conquistados.

Qual chave o Real Madrid entrará no Mundial?

Caso o Real Madrid vença o RB Salzburg no Mundial, a equipe espanhola enfrentará o 2º colocado do Grupo G, que será Manchester City ou Juventus. Além disso, os merengues irão para o lado da chave que conta com PSG, Bayern de Munique, Dortmund, Flamengo e Inter Miami.

Caso o Real Madrid tropece e avance na vice-liderança, o clube entraria na chave que atualmente conta com Chelsea, Benfica, Palmeiras, Botafogo e Fluminense.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.