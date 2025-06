Brasileiro detalha ‘experiência única’ como voluntário no Mundial de Clubes

ORLANDO (EUA) - Os brasileiros estão fazendo bonito no Mundial de Clubes. Afinal, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras se classificaram para as oitavas de final. Quem está acompanhando isso de perto é João Pedro Orlandi, voluntário na competição. A reportagem do Lance! conversou com o jovem de 19 anos, que detalhou a experiência de vivenciar a primeira edição do torneio.

Natural de São Paulo, João Pedro mora em Pampa, no Texas, há quatro anos. Ele ficou sabendo da chance de ser voluntário no Mundial por conta de um amigo, e não perdeu a chance de ter essa experiência única.

- É uma experiência totalmente diferente trabalhar como voluntário no Mundial de Clubes. É muito legal ter a oportunidade de entrar em campo, entrar com as bandeiras, ver de perto toda a festa que a torcida está fazendo. Uma experiência única, que nunca tive na minha vida - iniciou o brasileiro, que está trabalhando no Camping World Stadium, que na última terça-feira recebeu Los Angeles x Flamengo.

Voluntário brasileiro no Mundial de Clubes (Foto: Arquivo Pessoal)

- A FIFA enviou um email para um amigo meu falando sobre o voluntariado e ele mostrou para mim, porque sabe que eu gosto de futebol. Não perdi tempo e fui lá fazer minha inscrição. E aí teve um formulário que tive que preencher, um processinho ali e depois eles me chamaram - completou.

Torcedor do Corinthians, João Pedro está torcendo pelos brasileiros no Mundial, com exceção do Palmeiras por conta da rivalidade entre os times paulistas. Ele contou ao Lance! qual é o seu preferido para levar o título.

- Eu quero que ganhe um brasileiro. Gostaria que fosse o Botafogo, porque eu sou corintiano, então para mim é o que a gente tem menos rivalidade. Mas tirando Palmeiras, se qualquer um dos outros times for campeão, tá ótimo - afirmou.