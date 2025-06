O ano de 2007 prometia ser um marco no futebol dos Estados Unidos. David Beckham deixava o galático Real Madrid para aceitar o desafio de ser a principal estrela da MLS e do Los Angeles Galaxy. Contudo, foi um brasileiro, que chegara no mesmo ano e recebia 25 vezes menos, que brilhou no futebol norte-americano naquele ano. Detentor de todos os prêmios individuais naquele ano, Luciano Emilio, então atacante do DC United, lembra do momento que classifica como um grande marco em sua carreira.

— A temporada foi uma loucura. A contratação do Beckham atraiu grande atenção tanto dos torcedores quanto da mídia e não é para menos. Tenho ele como um grande craque. E a estreia dele foi contra o nosso time. Tive a felicidade de participar e me destacar nesse momento graças aos meus companheiros de equipe e staff do DC United. Vencemos por 1 a 0, fiz o gol da vitória, fui artilheiro e melhor jogador da competição. Foi um momento especial, com toda certeza — disse.

Aos 46 anos de idade, Luciano Emilio segue com projetos atrelados ao futebol. Além de uma escolinha de futebol para jovens, o ex-jogador, considerado uma lenda entre os torcedores do DC United, faz trabalhos para o clube de Washington e também já comentou jogos das equipes norte-americanas.

Admirador do futebol de Beckham, Luciano aproveitou a oportunidade para elogiar o trabalho do inglês como dirigente. Ao lado dos irmãos Jorge e Jose Mas, o ex-jogador é proprietário do Inter Miami, de Lionel Messi e Suárez.

Na visão de Emilio, a inclusão de Beckham no projeto foi uma decisão mais do que acertada. Apesar da fortuna dos irmãos, estimada em US$ 2,7 bilhões (R$ 14,9 bilhões), a participação do ex-jogador do Real Madrid no processo é fundamental para a chegada das estrelas.

“Quem é amante de futebol e que não gostaria de assistir uma equipe com Messi, Súarez, Busquets, Jordi Alba e jovens extremamente promissores? É claro que o orçamento do Inter Miami é extremamente alto, mas o clube vem fazendo bonito nesse mundial”, afirmou.

Vaga nas quartas

Apesar do favoritismo do vencedor da Liga dos Campeões da Europa, Luciano Emilio acredita que a equipe de Miami pode dificultar muito a vida do time francês. O brasileiro lembra que, além do bom momento das principais estrelas, o Inter conta com outras armas.

— O mundo do futebol está tendo a oportunidade de acompanhar mais de perto a evolução do futebol norte-americano. As equipes estão mais equilibradas entre os setores e o Miami não vive só dos atletas mais badalados. Jogadores como o goleiro Ustari e Segovia também merecem destaque — finalizou.

