O Botafogo realizou nesta sexta-feira (2) um evento especial para apresentar o troféu do Mundial de Clubes da FIFA 2025. A taça foi exibida na comunidade de Tavares Bastos, no bairro do Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro. A visita faz parte do Visit Tour, ação oficial da FIFA que leva o troféu às sedes dos clubes participantes do torneio. No Brasil, o Botafogo foi o primeiro time a receber a taça.

Durante o evento, o volante Gregore comentou a emoção de ver de perto o troféu do Mundial de Clubes e revelou se já havia se acostumado com a proximidade da taça.

— O sentimento é que agora vai ficando perto do campeonato, a gente já viu a taça, já vai se familiarizando ali. Espero que a gente possa trazer ela para cá para comemorar com eles — afirmou Gregore.

O próximo clube a receber o troféu será o Flamengo, que receberá o troféu nos dias 5 e 6 de maio, na Gávea. Em seguida, o Fluminense também terá a oportunidade de exibir a taça, ainda sem uma programação definida. Por fim, o tour passará por São Paulo, onde o Palmeiras encerrará o ciclo brasileiro de visitas.

Torcedor do Botafogo poderá ver a Taça do Mundial de clubes neste sábado

Neste sábado (3), o Botafogo fará um evento em sua sede, em General Severiano, na Zona Sul do Rio, para o torcedor conhecer a Taça do Mundial de Clubes de perto.

O evento acontece entre 10h e 18h. A visitação é gratuita, mas é preciso retirar ingressos previamente. Há um número limitado de entradas.