CBF divulga revisão de pênalti anulado em Botafogo x Capital-DF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (1), o áudio da conversa na revisão do VAR no lance do pênalti para o Botafogo que foi cancelado, contra o Capital-DF, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, vencido pelo Glorioso por 4 a 0. Na jogada, Allan cruzou para a área e a bola pegou no braço de Felipe Guedes, defensor da equipe do Centro-Oeste.

O árbitro Lucas Casagrande (PR) acompanhava de perto e assinalou penalidade máxima, mas o responsável pelo vídeo, Diego Pombo Lopes (VAR-Fifa/BA) recomendou revisão. A jogada foi anulada por considerarem braço em posição natural, sem bloqueio.

- O braço estava aberto, ele tenta recolher e não dá tempo. Está aberto, ele fecha, mas quando bate ele está aberto - disse Lucas Casagrande aos jogadores no momento em que marcou o pênalti.

- Quero ver se ele está em posição de recolher ou se está recolhido. Para mim, esse braço está na posição natural, está recolhido. Não configura de ação de bloqueio nem posição antinatural. Lucas, recomendamos revisão para possível não penal. O jogador está na posição natural e não tem nenhuma ação de bloqueio. Vou te mostrar que o momento em que a bola bate, divide entre braço e a perna - explicou o VAR.

- OK, ele está tentando recolher. É muito próximo. Já concluí, Pombo. Para mim, ele está em posição natural, está com braço fechado, ele volta para uma posição natural, com o braço baixo. Para mim é não penal, vou voltar com bola ao chão para a equipe azul, OK? - finalizou Lucas Casagrande.

Com o resultado, o Botafogo pode perder por até três gols no jogo da volta, este marcado para o dia 22 pela CBF, no Mané Garrincha, em Brasília.