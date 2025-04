O Botafogo, atual campeão da América e do Brasil, será o primeiro clube do país a receber a visita do troféu do Mundial de Clubes da FIFA. A taça estará em exposição neste sábado, dia 3 de maio, na sede de General Severiano, no Rio de Janeiro, com entrada gratuita e programação voltada à torcida alvinegra.

O clube preparou uma série de ações para os dias 2 e 3 de maio, com destaque para a visitação à taça entre 10h e 18h, no sábado (3), mediante ingresso retirado pelo site oficial (botafogo.com.br/ingresso). Sócios Camisa 7 terão acesso prioritário à retirada, a partir das 15h de terça-feira (29). O público geral poderá garantir o ingresso a partir das 16h, de acordo com a disponibilidade. Cada CPF dará direito a apenas um ingresso, e crianças de até 12 anos não precisarão de entrada.

A visita será feita em horários pré-agendados, que não poderão ser alterados após o resgate. Durante o evento, o clube disponibilizará um fotógrafo oficial, e os registros da experiência serão publicados posteriormente no Flickr oficial do Botafogo.

Além da exposição, a Botafogo TV fará uma cobertura especial a partir das 18h30 de sábado (3), diretamente da Botafogo Store, em General Severiano. A transmissão ao vivo contará com o pré-jogo entre Botafogo e Bahia, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, além de entrevistas e bastidores do evento.

