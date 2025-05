Em entrevista concedida à FIFA, o técnico Renato Paiva, do Botafogo, falou sobre a expectativa de disputar o novo Mundial de Clubes da FIFA, competição que reunirá os 32 melhores clubes do mundo. Entusiasmado com a oportunidade, o treinador destacou o orgulho de estar entre os selecionados e projetou os desafios que o Glorioso terá pela frente.

Renato Paiva chegou ao Botafogo em fevereiro deste ano e, até o momento, comandou a equipe em dez jogos, com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. No Brasil, o português também passou pelo Bahia, em 2023.

Mundial de Clubes: emoção e orgulho para o Glorioso

O treinador português não escondeu a empolgação por disputar o torneio internacional. Para ele, o Mundial é uma vitrine do mais alto nível do futebol mundial. Segundo ele, o sonho de estar num Mundial move tanto jogadores quanto treinadores.

– É um torneio emocionante porque tem os 32 melhores clubes do mundo e isso define a qualidade e a capacidade de quem conseguiu atingir este patamar. [...] O sonho de qualquer treinador é treinar num Mundial, seja o de seleções, seja de clubes. Portanto, é um orgulho muito grande para nós - afirmou Paiva.

Expectativas para a estreia contra o Seattle Sounders

A estreia do Botafogo será contra o Seattle Sounders, nos Estados Unidos. Paiva reconheceu a força do adversário jogando em casa, mas destacou a presença esperada da torcida alvinegra no estádio.

– O estádio é muito bonito. Haverá essa desvantagem de jogarmos fora, mas estou convencido de que vai haver muita gente do Botafogo atrás da equipe, muita gente brasileira nos Estados Unidos. [...] Espero que os meus jogadores sejam, nesse primeiro jogo, mais razão do que emoção, porque isso ajuda muito a ganhar.

Confrontos com PSG e Atlético de Madrid no Mundial

Além dos norte-americanos, o Botafogo caiu em um grupo complicado, com o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. Paiva reconheceu a força dos adversários europeus e apontou a continuidade dos técnicos Luis Enrique e Diego Simeone como fator de desvantagem. Ainda assim, o treinador deixou claro que o foco é encarar qualquer adversário com seriedade.

– São equipes com plantéis fabulosos, com muito investimento. [...] Há ali um tempo de trabalho bem definido, os jogadores sabem bem o que os treinadores querem. E isso, obviamente, não nos vai ajudar. Num Mundial deste nível, tu não tens muita capacidade para escolher adversários. Todos os grupos são muito complicados - afirmou o treinador.

Objetivos do Botafogo no torneio

Com títulos recentes da Série A do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo chega ao torneio com ambições altas. Paiva reforçou a mentalidade vencedora do clube:

– O objetivo num clube desta dimensão é ganhar, ganhar todos os jogos, ganhar a competição. [...] Olhamos jogo a jogo, mas, obviamente, quando entrarmos no avião para os Estados Unidos, o objetivo é ganhar a competição - declarou Paiva.

Renato Paiva comandando treino do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Experiência com futebol da MLS e cultura esportiva americana

Antes de chegar ao Botafogo, Renato Paiva já havia enfrentado equipes da MLS enquanto treinava no México e destacou o estilo físico e intenso do futebol praticado nos Estados Unidos.

– O jogo da MLS é muito físico. A intensidade é sempre muito alta. São atletas a sério, e o jogo vai muito para o combate. [...] Eles têm as suas lacunas e nós vamos ter que saber jogar com isso - afirmou o técnico.

O treinador também falou sobre a pluralidade cultural dos EUA e a luta da MLS por espaço entre os gigantes esportivos locais.

– Vejo com curiosidade a emergência da MLS num país que culturalmente não é de “soccer”. [...] É uma luta gigante, cultural, que não cria raízes de um dia para o outro. Mas vejo com agrado a forma como a MLS tem crescido - concluiu Paiva.

Orgulho pelos atletas formados no Benfica

Por fim, o técnico relembrou a passagem pelo Benfica, onde trabalhou com nomes hoje consolidados no futebol europeu e que estarão no Mundial, como Ederson, Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

– Vejo com muito orgulho. Enquanto fui treinador de formação, nunca olhei para o título. Os títulos eram exatamente esses: que um dia esses jogadores pudessem chegar a um patamar muito alto. E vejo que chegaram - revelou o português.

Renato também mencionou Gonçalo Ramos e João Neves, hoje no PSG, seus antigos pupilos, e brincou sobre o reencontro no Mundial:

– Se me fizerem algum gol vão levar uma bofetada cada um – disse, bem-humorado.

O Botafogo estreia no Mundial de Clubes no dia 15 de junho contra o Seattle Sounders, às 23h (de Brasília).

Jogos do Botafogo na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Botafogo x Seattle Sounders (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 23h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field

🌏 PSG (FRA) x Botafogo

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Atlético de Madrid (ESP) x Botafogo

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 23 de junho, quinta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl