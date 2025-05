Hoje no Botafogo, Renato Paiva reencontra o Bahia: ‘Respeito’

O Botafogo volta a campo neste sábado (3) pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), e o duelo reserva um reencontro importante: o do técnico Renato Paiva com o Bahia, seu primeiro clube no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Paiva foi contratado em dezembro de 2022 como o primeiro treinador do Bahia sob o comando do Grupo City, que acabara de comprar as ações do clube. O português comandou o Esquadrão por 49 jogos, com aproveitamento de 49% - 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas - e deixou o cargo em setembro após período de turbulência.

O treinador valorizou o reencontro com o time baiano, afirmando que, se pudesse escolher, não o enfrentaria devido à importância em sua carreira. O Bahia, de fato, marcou a carreira de Renato Paiva.

continua após a publicidade

- O Bahia é parte da minha história. Me abriu portas para trabalhar no Brasil. Muito orgulho de ter representado aquele escudo. Salvador é uma cidade fantástica. A história poderia ter sido diferente, mas foi a história que foi. A palavra que eu tenho muito respeito é história, se eu pudesse nunca jogaria contra a minha história, mas como não é possível, represento o Botafogo com o mesmo orgulho. Vou entrar na Fonte Nova com uma imensa vontade de que o Botafogo jogue bem - disse, em entrevista coletiva após a vitória do Botafogo sobre o Capital-DF, pela Copa do Brasil.

Renato Paiva comandou o Bahia em 2023 (Foto: Felipe Oliveira/Bahia)

Mateo Ponte valoriza atuação e projeta ano histórico no Botafogo

A passagem de nove meses foi abaixo do esperado, ainda que o Bahia passasse por uma formação de elenco após a venda. Paiva deixou o clube na 16ª colocação e acumulou fracassos, como eliminação na primeira fase da Copa do Nordeste e nas quartas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Recomeço no Botafogo

Renato Paiva vive momento de busca por afirmação no Botafogo. Com dez jogos à frente da equipe até então, são quatro vitórias, quatro derrotas e dois empates - 46,67% de aproveitamento. O Glorioso vem de dois triunfos, contra Fluminense e Capital, e chega motivado para o duelo na Fonte Nova.

O comandante do Alvinegro ainda procura uma formação ideal e terá problemas para escalar o time. Ele não tem à disposição os titulares Barboza e Savarino, além de Matheus Martins, espécie de homem de confiança no ataque. Também seguem fora Bastos, Marçal, Santi Rodríguez e Nathan Fernandes.