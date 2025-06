FILADÉLFIA (EUA) - O Botafogo tem uma baixa na delegação para o restante do Mundial de Clubes da Fifa. Bastos, zagueiro angolano, retorna ao Brasil devido à lesão no joelho esquerdo. O clube atualizará em breve o quadro clínico do jogador.

Com isso, Renato Paiva tem à disposição, além dos titulares Jair Cunha e Alexander Barboza, David Ricardo e Kaio Fernando - este recém-contratado. O Botafogo volta a campo no próximo sábado (28), às 13h, na Filadélfia, contra o Palmeiras, pela fase de oitavas de final.

Bastos em ação pelo Botafogo contra o Novorizontino (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Bastos vem sofrendo com lesão na região desde o início da temporada. Ela se deu por trauma após pancada logo no começo da partida contra o Nova Iguaçu, no dia 6 de fevereiro, pela oitava rodada do Estadual, vencida pelo Glorioso pelo placar de 1 a 0. A equipe principal fazia apenas a terceira partida da temporada sob o comando do interino Carlos Leiria, retirado do cargo uma semana depois para a chegada de Cláudio Caçapa, auxiliar permanente.

De acordo com o Botafogo, na semana de sua volta aos gramados, o defensor passou por nova bateria de exames de imagem, que indicaram a necessidade de seguir com os cuidados diários. Ele, no entanto, viajou com o elenco após evolução e havia expectativa por um retorno.

O angolano tem sido acompanhado por membros do departamento médico, e o clube atualizará o quadro ao longo da recuperação. Pelo Glorioso, o defensor de 34 anos soma 60 jogos e quatro gols marcados.