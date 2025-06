Xabi Alonso ganha novidade no Real Madrid para o Mundial

Xabi Alonso ganhou uma novidade para implementar nos treinos do Real Madrid durante o Mundial de Clubes. O comandante utilizou drones para gravar a movimentação dos jogadores, uma tecnologia que nunca havia sido usada na equipe espanhola, segundo o "Marca".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A novidade tecnológica tem o objetivo de aglutinar informações e dados adicionais do elenco para Xabi Alonso e sua comissão técnica. Os drones também são novos na vida do treinador, que não havia feito uso da ferramenta no período em que esteve à frente do Bayer Leverkusen, na Alemanha.

continua após a publicidade

Os drones utilizados no treino desta quinta-feira (19), que contou com as presenças de jovens da base e dos atletas que iniciaram o jogo contra o Al-Hilal no banco de reservas. Os outros atletas fizeram uma sessão dentro da academia.

No Mundial de Clubes, o Real Madrid volta a campo para encarar o Pachuca, no sábado (22), às 22h (de Brasília). Resta saber se a nova tecnologia já irá resultar na correção de erros cometidos contra o Al-Hilal e em um desempenho mais elevado na 2ª rodada do Grupo H.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.