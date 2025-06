Botafogo deixa desconfiança de lado e segue sonhando no Mundial

FILADÉLFIA (EUA) - O futebol brasileiro garantiu a classificação dos quatro representantes nas oitavas de final do Mundial de Clubes, e pelo menos um deles estará entre os oito melhores do mundo. Isso porque os playoffs abrem com um confronto nacional, entre Palmeiras e Botafogo. Desacreditado antes da competição, o time alvinegro foi uma das sensações da primeira fase e, pelo equilíbrio dos últimos confrontos com os paulistas, fará um duelo sem favorito neste sábado (28), no Lincoln Financial Field.

Entre os torcedores, o clima é de confiança. Não há entusiasmo, é confiança pura e simples.

— Como todo botafoguense, a esperança é sempre viva. E pelo futebol que o time vem apresentando, pelo que jogou contra o PSG, acho que pode chegar à final. Seria ao mesmo tempo uma surpresa, mas não muito. Porque o Botafogo é o Botafogo — disse Charles Gracie, que mora na Califórnia e está acompanhando o clube do coração por onde ele tem jogado.

Botafogo pode encarar Fluminense na semi e Flamengo na final

Com a segunda colocação no Grupo B, o Botafogo caiu no chaveamento que, em tese, se mostra menos complicado do Mundial de Clubes. Se passar pelo Palmeiras, o time irá encarar o vencedor de Chelsea e Benfica. O primeiro confronto com um dos favoritos ao título pode acontecer apenas na semifinal, que poderá ter o Manchester City como adversário.

Outra possibilidade de confronto semifinal é um clássico com o Fluminense. O tricolor carioca encara a Inter de Milão nas oitavas. Quem vencer joga as quartas com City ou Al-Hilal.

Um eventual confronto com o Flamengo só pode acontecer na final do Mundial de Clubes. O rubro-negro carioca caiu do outro lado do chaveamento. E, de cara, irá enfrentar o Bayern de Munique.

Capitão na conquista do Brasileirão de 1995, o ex-zagueiro Gonçalves diz que o Botafogo pode fazer frente a qualquer equipe.

— O Botafogo, se vivenciar essa tradição com a qualidade que os jogadores têm, com o momento que o Botafogo está atravessando, como o atual campeão da América, como o atual campeão brasileiro, o Botafogo não deve nada para nenhum desses grandes clubes do futebol europeu que estão nessa Copa do Mundo — sustentou o Gonçalves.