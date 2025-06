SANTA BARBARA (EUA) - Capitão do Botafogo na conquista do Campeonato Brasileiro de 1995, o ex-zagueiro Gonçalves esteve na manhã deste domingo (22) no Westmont College, em Santa Barbara, para acompanhar o último treino do Botafogo antes do jogo com o Atlético de Madrid. E disse que vê com “naturalidade” tanto a vitória do time sobre o PSG, na quinta-feira (19) quanto os bons resultados dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes.

— Eu confiava muito que a equipe pudesse ser capaz de vencer o PSG. Por tudo qo ue o Botafogo representa, é uma competição mundial, uma Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo não pode deixar de resgatar a tradição que conquistou ao longo das décadas passadas — disse Gonçalves, em entrevista ao Lance!.

Para o ex-capitão alvinegro, o elenco atual do Botafogo “entendeu o que representa”, e essa é uma das razões de a equipe estar liderando o Grupo B do Mundial.

— Eles (jogadores) podem encarar qualquer um desses clubes europeus, que supostamente podem ter um poder ofensivo maior ou podem ser considerados clubes mais poderosos. Mas o Botafogo, se vivenciar essa tradição com a qualidade que os jogadores têm, com o momento que o Botafogo está atravessando, como o atual campeão da América, como o atual campeão brasileiro, o Botafogo não deve nada para nenhum desses grandes clubes do futebol europeu que estão nessa Copa do Mundo — sustentou o Gonçalves.

Sobre o jogo desta segunda-feira com o Atlético de Madrid, o ex-zagueiro do Botafogo considera que será preciso entrar com o mesmo foco e intensidade que o time imprimiu diante do PSG. O clube carioca precisa pelo menos empatar para garantir a liderança da chave.

— Tem que encarar da mesma forma como encarou o Paris Saint-Germain. O Atlético de Madrid é um clube europeu também de muita tradição, um time forte, com jogadores com muita qualidade, mas o mais importante vai ser os jogadores entenderem e acreditarem neles, no potencial deles e saber que eles vão estar jogando contra um grande clube europeu, mas que o europeu vai estar jogando contra um grande clube brasileiro, que tem muita tradição, que tem muita força, muito peso — considerou.

Além do Botafogo, Gonçalves elogia Fluminense, Flamengo e Palmeiras no Mundial de Clubes

Gonçalves também comentou sobre o bom desempenho dos outros clubes brasileiros neste Mundial. E disse que a campanha até aqui invicta reflete o bom trabalho que vem sendo desenvolvido por Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

— A gente conhece a qualidade dos jogadores do Fluminense, por exemplo, a capacidade do treinador Renato Gaúcho. A gente sabe também da qualidade do time do Flamengo, do Palmeiras. O que eles estão fazendo é algo natural, enfrentando os clubes europeus e mostrando a capacidade e a qualidade do futebol que é pentacampeão mundial — comentou o ex-zagueiro do Botafogo.

— Devemos respeitar, sim, o atual momento do futebol europeu, mas eles têm que respeitar a tradição do futebol brasileiro, que é o único pentacampeão do mundo. E isso está acontecendo nesta Copa do Mundo. Os jogadores dos clubes brasileiros estão entendendo o que é representar o Brasil em uma Copa do Mundo e estão se superando, estão jogando no seu máximo, se entregando ao máximo, e por isso os resultados estão acontecendo a nosso favor.