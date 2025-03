Bayern recebe troféu do Mundial de Clubes em evento com presença de ídolo brasileiro

O Bayern de Munique recebeu a visita do troféu do Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho. A taça tem percorrido o mundo e visitado os países dos times classificados. O brasileiro Giovane Elber, ex-jogador e ídolo do clube, esteve presente.

A equipe alemã optou por expor o troféu no FC Bayern World, a principal loja do clube. O espaço está localizado no 'coração' de Munique, próximo à Marienplatz, onde alemães costumam celebrar seus títulos.

"Espero que o FC Bayern seja a primeira coisa gravada neste troféu. O fato de podermos competir com os 32 melhores times de todos os continentes, especialmente no ano do nosso 125º aniversário, é algo especial", disse Jan-Christian Dreesen, CEO do clube.

O Bayern de Munique conquistou o Mundial de Clubes quatro vezes: em 1976, 2001, 2013 e 2020/21. Em 2001, disputada em Tóquio, Giovane Elber esteve em campo. A equipe foi campeão com gol de Sammy Kuffour aos 109 minutos contra o Boca Juniors.

A equipe argentina está no mesmo grupo e reencontrará o Bayern na edição deste ano do torneio, que também contará com Auckland City, da Nova Zelândia, e Benfica.

"Isso foi fantástico. Este troféu sempre foi muito importante para nós, sul-americanos", disse o brasileiro.

Troféu do Mundial de Clubes da Fifa (Foto: Divulgação/ Bayern de Munique)

Nascido no Paraná, Giovane Élber iniciou sua trajetória no Londrina antes de se transferir para o Milan. Foi na Suíça, porém, que ganhou destaque ao atuar pelo Grasshopper, chamando a atenção do futebol alemão.

No Bayern de Munique, onde jogou entre 1997 e 2003, construiu uma carreira vitoriosa, com 266 jogos, 139 gols e 57 assistências, conquistando quatro títulos da Bundesliga, três Copas da Alemanha, além da Liga dos Campeões da UEFA e do Mundial de Clubes citado acima. Também deixou sua marca no Stuttgart e no Lyon, onde ajudou a equipe a faturar o Campeonato Francês.

Nos últimos anos como jogador, defendeu o Borussia Mönchengladbach e retornou ao Brasil para atuar pelo Cruzeiro, clube pelo qual pendurou as chuteiras em 2006. Após a aposentadoria, assumiu o papel de embaixador do Bayern de Munique e passou a atuar como comentarista esportivo.

O ex-atacante também teve passagem pela Seleção Brasileira, disputando 15 partidas e marcando sete gols. Além disso, representou o país na Copa do Mundo Sub-20, onde atuou em seis jogos e balançou as redes quatro vezes.

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

VAGA EM ABERTO APÓS O LEÓN SER EXCLUÍDO

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)