Atitude de jogador do Real Madrid é criticada por companheiro

Real Madrid e Al-Hilal ficaram no empate em 1 a 1, pela primeira rodada do grupo H do Mundial de Clubes. Gonzalo García abriu o placar para os Merengues, mas em pênalti cometido por Raúl Asencio, Rúben Neves deixou tudo igual ainda na primeira etapa.

continua após a publicidade

➡️ Vilão do Real Madrid cita Flamengo e Palmeiras para defender Mundial

➡️ Titular do Real Madrid é detonado após empate com Al Hilal: ‘Muito fraco’

A infração aconteceu após o zagueiro perder uma dividida com o brasileiro Marcos Leonardo e segurá-lo com os dois braços, em ação clara para o árbitro Facundo Tello. Ao analisar o duelo após o apito final, Courtois criticou o erro do próprio companheiro.

continua após a publicidade

- Nós tivemos dificuldade para encontrar o ritmo de jogo, e o pênalti me pareceu bobo. Depois disso, jogamos mais rápidos e ágeis, e se mantivermos o ritmo que apresentamos no segundo tempo, isso deve nos ajudar - afirmou o belga.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

continua após a publicidade

Na cobrança de Rúben, Courtois foi deslocado e não conseguiu defender. Na contramão, o Real teve um pênalti nos acréscimos da segunda etapa, mas Valverde cobrou mal e Bono fez a defesa, mantendo a igualdade no marcador.

Courtois em ação pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

👀 O que vem por aí para o Real Madrid no Mundial?

Com o resultado, Real e Al-Hilal ficaram empatados em quase todos os critérios, mas por ter recebido menos cartões no jogo (um contra três), os Merengues ficaram na frente no grupo H. Os dois aguardam a definição do duelo entre Pachuca e RB Salzburg para conhecer a tabela ao final da primeira rodada, e os mexicanos são os próximos oponentes dos espanhóis, em jogo previsto para o domingo (22), às 16h (de Brasília).