A vitória não veio, mas o Fluminense garantiu um valor milionário com o empate por 0 a 0 diante do Borussia Dortmund na estreia do Mundial de Clubes nesta terça-feira (17). O tricolor carioca esteve perto de marcar e vencer o confronto, o que garantiria uma premiação ainda maior nesta primeira rodada, mas a cifra arrecadada já pode ser considerada importante para os cofres da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fifa determinou um sistema de pagamento neste Mundial de Clubes que envolve cotas fixas e outras variáveis. Entre os números já definidos, cada continente recebe um valor diferente, sendo que o dinheiro pago aos representantes europeus é o maior de todos, seguido dos clubes sul-americanos. No caso do Fluminense, o time carioca já tem garantidos US$ 15,2 milhões, cerca de R$ 83 milhões na cotação atual.

A cada resultado conquistado na fase de grupos, a Fifa paga um valor extra. Por conta do empate sem gols contra o Borussia Dortmund, o Fluminense soma mais US$ 1 milhão, o que corresponde a R$ 5,5 milhões. O número será somado ao montante fixo para definir a premiação final do tricolor carioca no Mundial de Clubes. Até então, o clube já faturou R$ 89,1 milhões na competição internacional.

continua após a publicidade

Para a primeira fase da competição, a Fifa paga ao vencedor do jogo o dobro do valor do empate. Ou seja, uma vitória no Met Life Stadium em Nova Iorque, poderia ter garantido ao time comandado por Renato Gaúcho R$ 11 milhões em premiação. Não há valor conquistado para o clube derrotado na partida.

Fluminense e Borussia Dortmund ficaram no 0 a 0 na estreia do Mundial de Clubes. (Foto: Lucas Merçon/ FFC)

➡️ Fluminense joga melhor, mas empata na estreia na Copa do Mundo

Empate não reflete abismo financeiro entre clubes

O duelo colocava frente a frente clubes com cifras bem distantes no que diz respeito ao valor dos elencos. O rival alemão tem um time seis vezes mais caro que o tricolor, além de uma arrecadação anual quase oito vezes mais valiosa que o Fluminense.

continua após a publicidade

Em relação à folha salarial, a diferença também impressiona: o clube alemão gasta mais de cinco vezes o que o Tricolor paga ao longo do ano para manter seu plantel profissional.

<em>Fontes: Transfermarkt, Deloitte e Capology </em> Indicador Borussia Dortmund Fluminense Diferença 💶 Valor do elenco € 455,9 milhões € 76,65 milhões 6 vezes 📈 Receita anual € 513,7 milhões € 65,3 milhões 7,8 vezes 💵 Folha salarial anual € 113,6 milhões € 22,4 milhões 5 vezes

Divisão da premiação do Mundial de Clubes

Por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

Por desempenho esportivo