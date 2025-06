O Porto está finalizando sua preparação para a estreia no Mundial de Clubes, que acontece no domingo, contra o Palmeiras. O time português treina na cidade de Nova Jersey antes do duelo com o time brasileiro, que faz sua preparação em Greensboro.

Depois do treinamento realizado nesta quinta-feira, William Gomes falou com a imprensa sobre o duelo inaugural contra o Palmeiras no Mundial de Clubes. O atacante brasileiro foi formado pelo São Paulo e está habituado a enfrentar o rival do Tricolor desde as categorias de base.

William Gomes falou sobre duelo com Palmeiras no Mundial (Foto: Reprodução)

— Todos os jogos têm situações diferentes. Claro que o Palmeiras é um grande rival do São Paulo, a equipe em que fiz a minha formação, e querendo ou não acaba por ter um gostinho especial, mas vai dar tudo certo — disse à imprensa.

William Gomes, de 19 anos, foi integrado ao elenco principal do São Paulo em 2023. O atacante realizou apenas 20 jogos pelo clube paulista e foi vendido para o Porto em janeiro deste ano. O Tricolor Paulista recebeu 9 milhões de euros na época pelo negócio.

Inicialmente, o atacante foi integrado à equipe B do Porto e agora faz parte do elenco principal do time português. Na temporada 2024-25, William disputou nove jogos com a camisa do Porto, saindo do banco em todas as oportunidades. O jovem, que atualmente veste a camisa 7 do clube, ainda não balançou as redes.

Por crescer no Brasil e acompanhar de perto o trabalho de Abel Ferreira, que está no Palmeiras desde 2020, William tem um grande conhecimento sobre as características do time comandado pelo português. Para ele, o Palmeiras pode se aproveitar da experiência do treinador, que iniciou sua carreira trabalhando no futebol português.

— É um técnico que conhece a cultura do futebol português e sabe da qualidade do FC Porto. Isso pode ser uma vantagem para o Palmeiras, mas estamos preparados — avaliou.

Palmeiras x Porto no Mundial de Clubes

🌏 Palmeiras x Porto

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium