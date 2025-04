O Botafogo vai disputar o Mundial de Clubes pela segunda vez consecutiva a partir de junho. Após estrear no torneio em dezembro de 2024, o Alvinegro volta à competição, que terá um novo formato em 2025. Um dos principais nomes da equipe carioca nos títulos recentes da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Igor Jesus falou sobre suas expectativas para a competição em entrevista concedida à Fifa.

Igor Jesus, atacante do Botafogo, em entrevista para a Fifa (Foto: Divulgação / Fifa)

— Eu acho que toda equipe quer entrar para vencer. Todos nós estamos ansiosos para que possa chegar ao Mundial, porque é uma competição muito importante para nós, e sabemos a qualidade que temos, tenho certeza que iremos entrar lá e fazer o nosso melhor para que possamos alcançar o nosso objetivo que é ser campeão — disse.

O Botafogo retornará ao Mundial de Clubes seis meses após sua estreia no torneio. Em dezembro do ano passado, o clube foi eliminado pelo Pachuca nas quartas de final. A derrota por 3 a 0 encerrou o ano mágico do time carioca antes do previsto pela torcida, que sonhava com o duelo com o Real Madrid na final do torneio.

Com o novo formato da competição, o Botafogo terá grandes desafios pela frente. Na fase de grupos, o clube carioca encara o Seattle Sounders, o PSG e o Atlético de Madrid, respectivamente. Apesar da grande qualidade dos rivais, Igor Jesus se vê tranquilo para os confrontos que acontecem em junho.

Igor Jesus comemora gol em Botafogo x Fluminense (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

— Eu acho que é o sonho de todo o jogador estar enfrentando grandes equipes, como o Atlético de Madrid e o PSG, mas eu particularmente estou super tranquilo porque sei da minha qualidade, sei da minha capacidade, sei que posso chegar lá e dar resultado. E tenho certeza que estaremos preparados, estamos nos preparando da melhor forma para chegar lá e não ter nenhum tipo de dificuldade, e encarar o jogo como… com a nossa qualidade e conseguir implementar o trabalho do treinador — avaliou.

Ídolo do PSG elogia Botafogo e projeta grande confronto entre equipes no Mundial

No clube desde 2024, Igor Jesus obteve destaque pouco tempo depois de sua chegada ao futebol brasileiro. O atacante de 24 anos participou diretamente de 13 gols em 31 jogos pelo Alvinegro e conquistou dois dos títulos mais importantes da história do time carioca.

O bom desempenho lhe rendeu uma vaga na seleção brasileira. Em quatro jogos com a amarelinha, o camisa 99 balançou a rede em uma oportunidade, contra o Chile. O Botafogo vai disputar duas das três partidas da fase de grupos no Rose Bowl Stadium, palco do tetracampeonato do Brasil. Igor, que tem boas lembranças recentes com a camisa da Seleção, também falou sobre a emoção de atuar no estádio pela primeira vez.

Igor Jesus comemora gol com Raphinha em Chile x Brasil. (Foto: Javier TORRES / AFP)

"É sempre uma honra estar podendo participar em um estádio onde eles já fizeram história, e tenho certeza que eu também quero fazer a minha história, mas será pelo meu clube, que é o Botafogo, e tenho certeza que irei ter grandes resultados e fazer o meu melhor para que possamos alcançar o nosso objetivo que é ser campeão", completou.

Jogos do Botafogo na fase de grupos do Mundial

🌏 Botafogo x Seattle Sounders (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 23h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field

🌏 PSG (FRA) x Botafogo

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Atlético de Madrid (ESP) x Botafogo

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 23 de junho, quinta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl