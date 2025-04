O Mundial de Clubes da Fifa começa no dia 14 de junho, nos Estados Unidos. No início de abril, a entidade organizadora do torneio divulgou a listagem completa dos árbitros que atuarão nas 63 partidas do campeonato neste mês. Entre os 35 nomes dos juízes de campo, apenas um é de uma mulher.

continua após a publicidade

A norte-americana Tori Penso será a representante do sexo feminino entre os árbitros principais que trabalharão na maior competição de clubes do mundo. Aos 38 anos, ela fará sua segunda aparição no Mundial de Clubes. Na edição de 2023, atuou em dois jogos do torneio, incluindo a disputa pelo terceiro lugar entre Urawa Reds e Al-Ahly, que está no grupo do Palmeiras.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Tori Penso em ação (Foto: Reprodução / Fifa)

— É uma honra ter sido escolhida para ser árbitra no Mundial de Clubes da Fifa entre os melhores árbitros do mundo. Estar no mesmo palco que os melhores times do mundo inteiro será incrível — disse à Fifa.

A árbitra norte-americana também acredita que a realização do Mundial de Clubes nos Estados Unidos será importante para a população do país. Apesar da frequente realização de jogos amistosos entre grandes equipes do mundo no país, a população não está habituada à disputa de títulos internacionais acontecendo em seu território.

continua após a publicidade

"Torcedores norte-americanos estão acostumados a ver vários desses times virem e disputarem amistosos de pré-temporada. Mas, uma competição dessa magnitude, um verdadeiro campeonato mundial, vai trazer uma experiência que nenhum amistoso jamais trará", afirmou Tori.

Tori Penso conversa com Messi em jogo da MLS (Foto: Jason Mowry / Getty Images via AFP)

Tori tem importantes feitos no currículo e foi a primeira mulher a apitar uma partida na temporada regular na MLS. Penso também foi a responsável por comandar a final da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Árbitros do Mundial de Clubes

Tori Penso integra uma lista com 35 nomes de árbitros de campo que trabalharão nas 63 partidas do Mundial de Clubes. Única mulher no grupo, garante uma representatividade de menos de 3% do sexo feminino entre os árbitros principais da Fifa no torneio.

Veja lista com os nomes e países de cada árbitro: