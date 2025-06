O Real Madrid conquistou sua primeira vitória no Mundial de Clubes neste domingo (22). O time de Xabi Alonso venceu o Pachuca por 3 a 1, com o brilho de Jude Bellingham, que anotou o primeiro gol e abriu os caminhos do triunfo na Carolina do Norte, sendo eleito o melhor em campo pela Fifa.

Porém, após o apito final, o inglês se mostrou ansioso para o final do torneio. Em entrevista à imprensa presente nos Estados Unidos, o meio-campista confirmou que vai operar o ombro ao final da participação dos Blancos no intercontinental.

- Cheguei a um ponto em que a dor não é tão forte. Estava cansado de ficar com a tipoia. Estou perdendo muito peso de tanto suar e vou passar por uma cirurgia depois do torneio. Estou aguardando por isso há um tempo, e minha paciência já está se esgotando. Mas os fisioterapeutas e médicos têm sido incríveis, e quero me sentir livre - afirmou o central.

Bellingham tem sido perseguido por um problema no ombro desde 2023. Na ocasião, o camisa 5 perdeu dois jogos após uma lesão sofrida diante do Rayo Vallecano. A operação para reparar a região já estava marcada, mas o compromisso nos Estados Unidos acabou adiando o procedimento, e supõe-se que o jogador perca parte do começo de 2025/26.

✅ Real Madrid supera o Pachuca pelo Mundial de Clubes

Apesar do problema, Jude contribuiu diretamente com a vitória do Real no Bank of America Stadium. O triunfo foi completado por Arda Güler e Federico Valverde, e Elías Montiel descontou o marcador em favor dos Tuzos. O time de Xabi Alonso lidera, de maneira provisória, o Grupo H, com quatro pontos; a rodada da chave é completada por RB Salzburg x Al-Hilal, e em caso de vitória dos austríacos, o Madrid já garante vaga nas oitavas de final com um jogo de antecedência.

