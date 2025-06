O confronto entre Real Madrid e Pachuca, pelo Grupo H do Mundial de Clubes, se encerrou com uma polêmica. O zagueiro Rüdiger alegou ao árbitro Ramon Abatti Abel, aos 49 minutos do segundo tempo, que foi vítima de uma injúria racial por parte de Gustavo Cabral, capitão dos Tuzos, o que levou à ativação do protocolo de aviso ao estádio.



Após o apito final, Cabral negou a acusação feita pelo defensor merengue, justificando a confusão com outra ofensa ao adversário, que segundo o próprio argentino, não continha teor racista.

- Eu o chamei apenas de "covarde de m****". Não houve nada de racismo. Nós dizemos isso na Argentina, só isso. Houve uma briga, eu levei um chute, ele disse que acertei ele com minha mão, discutimos, mas nada mais. O árbitro fez o gesto do protocolo, mas eu repetia a mesma coisa para ele: "covarde de m****". Não há sanção para quem diz isso, é uma palavra, e ponto final. Ele estava me desafiando, dizendo "te vejo lá fora" e fazendo sinais de briga. Chegamos a discutir no túnel, mas não foi além disso - afirmou o atleta.

Por não ouvir a possível injúria de Gustavo, o árbitro brasileiro fez, com os braços, o sinal de X. O gesto está relacionado à ativação do protocolo antirracista, que comunica às demais autoridades do confronto um possível caso de racismo a ser investigado, e, inicialmente, gera um aviso aos presentes no estádio. Caso uma situação racista se repita, o corpo arbitrário do confronto pode interromper e, posteriormente, suspender o jogo.

Antonio Rüdiger é contido por Salomón Rondón após possível caso de racismo em Real Madrid x Pachuca (Foto: Paul Ellis/AFP)

✅ Real Madrid supera o Pachuca pelo Mundial de Clubes

Com a bola rolando, o Real teve Asencio expulso logo aos seis minutos do primeiro tempo, mas manteve a tranquilidade e construiu uma vitória crucial por 3 a 1, com gols de Arda Güler, Jude Bellingham e Federico Valverde - Elías Montiel descontou para os Tuzos. O time de Xabi Alonso lidera, de maneira provisória, o Grupo H, com quatro pontos; a rodada da chave é completada por RB Salzburg x Al-Hilal, e em caso de vitória dos austríacos, o Madrid já garante vaga nas oitavas de final com um jogo de antecedência.

