Astro do Benfica discute com ex-jogador do Grêmio no Mundial

Nesta segunda-feira (16), foi realizada a primeira rodada do Grupo C no Mundial de Clubes. Em uma partida bastante disputada, Benfica e Boca Juniors empataram por 2 a 2. O clima tenso em campo refletiu-se também fora das jogadas: Otamendi, autor do gol de empate dos portugueses nos minutos finais, protagonizou uma discussão acalorada com o goleiro Marchesín, ex-Grêmio.

Apesar de ter sido o primeiro confronto oficial entre um clube argentino e um português em competições internacionais, o jogo foi carregado de tensão e rivalidade. A histórica disputa entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que simbolizou por anos o embate entre Argentina e Portugal, parece ter influenciado também os atletas em campo, que protagonizaram momentos de grande provocação e intensidade.

Essa tensão ficou evidente no segundo gol do Benfica. Otamendi, zagueiro argentino e torcedor declarado do River Plate - maior rival do Boca Juniors - foi o responsável por balançar as redes e decretar o empate. A rivalidade voltou à tona quando ele discutiu com Agustín Marchesín, goleiro do Boca. Durante o bate-boca, Otamendi o xingou, chamando-o de "palhaço" e relembrando os tempos em que Marchesín defendia o Porto, rival direto do Benfica em Portugal.

- Cala a boca! Você fala muito. Agora que você joga no Boca, você fala muito. Palhaço - disparou o astro em campo, quando o árbitro separou os jogadores.

Minutos depois, os dois voltaram a se desentender. Otamendi tentou afastar Marchesín, que discutia com o técnico Bruno Lage, reacendendo o clima hostil. A cena chamou a atenção especialmente pelo passado em comum dos dois atletas: ambos integraram a seleção argentina campeã da Copa América 2021, título histórico que encerrou um jejum da equipe desde 1993.

Como foi o jogo entre Benfica e Boca Juniors

No primeiro tempo, o Benfica começou melhor, mas o Boca Juniors soube aproveitar as oportunidades. Aos 20 minutos, Merentiel abriu o placar para os argentinos e, sete minutos depois, Battaglia fez o segundo gol. No entanto, o Benfica reagiu ainda no primeiro tempo, com Di María convertendo um pênalti cometido por Carlos Palacios.

Velasco e Renato Sanches é conflito no jogo entre Benfica e Boca Juniors (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

No segundo tempo, o Boca Juniors adotou uma postura mais defensiva. Após se complicar com a expulsão de Belotti, o Benfica pressionou e, após escanteio, Otamendi empatou a partida. O gol teve um sabor especial para o zagueiro, torcedor do River Plate, maior rival do Boca. Nos minutos finais, Figal foi expulso, complicando ainda mais a situação para os argentinos.

