Juventus e Wydad Casablanca já estão escalados para a segunda rodada do Grupo G do Mundial de Clubes. As equipes entram em campo neste domingo (22), às 13h (de Brasília). O duelo entre os clubes da Itália e de Marrocos acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Juventus chega para a segunda rodada do torneio da Fifa em ótima fase. A equipe de Turim estreou com uma goleada por 5 a 0 sobre o Al Ain na primeira rodada do Mundial de Clubes. Além do placar elástico, o time comandado por Igor Tudor teve uma exibição com alto nível técnico e apresentou um futebol de altíssimo nível contra os rivais dos Emirados Árabes. Uma vitória na partida deste domingo pode encaminhar a classificação para as oitavas de final.

continua após a publicidade

Por sua vez, o Wydad Casablanca estreou com derrota diante do Manchester City. O placar de 2 a 0 para os ingleses refletiu a superioridade vista dentro de campo, mas o time marroquino conseguiu demonstrar que tem um bom repertório, unindo velocidade e aproximação na criação das jogadas. O goleiro Ederson e o setor defensivo do Manchester City tiveram trabalho para conter as ações do Wydad na primeira rodada.

⚫ Escalação da Juventus

Weah e Kolo Muani na chegada para Juventus x Wydad Casablanca (Foto: Franck Fife / AFP)

A Juventus entra em campo com Di Gregorio; Alberto Costa, Kalulu, Lloyd Kelly, Nicolo Savona e Andrea Cambiaso; McKennie, Khéphrén Thuram; Francisco Conceição, Kenan Yildiz e Kolo Muani.

continua após a publicidade

🔴 Escalação do Wydad Casablanca

Time do Wydad Casablanca chega ao Lincoln Financial Field (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

O Wydad Casablanca inicia a partida contra a Juventus com Benabid; Moufi, Guilherme Ferreira, Boutoil, Meijers e Moufid; Amrabat, El Moubarik, Zemraoui; Lorch; Obeng.

Juventus e Wydad Casablanca se enfrentam em duelo válido pelo grupo G do Mundial de Clubes. A partida acontece neste domingo (22), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), às 13h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV e da CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.